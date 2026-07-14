Norveška princeza Mette-Marit puštena iz bolnice nakon transplantacije: 'Dobila sam dar života'

Norveška prijestolonasljednica Mette-Marit otpuštena je iz bolnice gotovo četiri tjedna nakon transplantacije pluća. Iz norveške kraljevske palače priopćili su kako se 52-godišnja princeza oporavlja dobro te da je njezino stanje onakvo kakvo se može očekivati u okolnostima kroz koje prolazi.

Pred princezom je sada višemjesečni oporavak. Sljedećih šest mjeseci provest će na rehabilitaciji, a liječnici će pažljivo pratiti njezino zdravstveno stanje zbog mogućih komplikacija poput odbacivanja organa ili razvoja infekcija.

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Zbog rehabilitacije Mette-Marit u nadolazećem razdoblju neće obavljati službene kraljevske dužnosti. Njezin suprug, prijestolonasljednik Haakon (52), izjavio je kako osjeća veliko olakšanje nakon dosadašnjeg tijeka liječenja.

"Premda znamo da je pred nama dugo razdoblje oporavka i da se mogu pojaviti komplikacije, osjećam se vrlo dobro jer smo uspjeli stići tako daleko", rekao je.

Mette-Marit je nakon izlaska iz bolnice zahvalila liječnicima, medicinskom osoblju i svima koji su joj pružali podršku tijekom liječenja, a posebnu zahvalu uputila je donorima organa.

"Duboko sam zahvalna. Prije svega htjela bih zahvaliti svima koji se odluče donirati organe. Doniranjem organa ja sam dobila dar života. Nedostaju mi riječi dok pokušavam izraziti koliko sam duboko zahvalna i ponizna", poručila je princeza.

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Podsjetimo, princezi je kronična plućna fibroza dijagnosticirana 2018. godine. Riječ je o rijetkoj i neizlječivoj bolesti kod koje se zdravo plućno tkivo postupno zamjenjuje ožiljnim, zbog čega pluća sve teže opskrbljuju organizam kisikom. Njezino se zdravstveno stanje tijekom posljednjih godina postupno pogoršavalo, a krajem prošle godine kraljevska palača objavila je da su liječnici započeli pripreme za moguću transplantaciju pluća.

Zbog ozbiljnosti situacije princ Haakon prekinuo je službeni put u Japan, dok se njihova kći, princeza Ingrid Alexandra (22), vratila sa studija u Australiji kako bi bila uz majku. Donorska pluća Mette-Marit dobila je u lipnju ove godine, a transplantacija je uspješno obavljena 17. lipnja u bolnici Rikshospitalet u Oslu.