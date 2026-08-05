FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ASIA EXPRESS /

'Mama, uspio sam!' Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu

'Mama, uspio sam!' Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu
×
Foto: RTL

Ujak i nećak već imaju razrađenu strategiju. Ja ću rješavati prijevoz, hranu i smještaj, a Ivan zagonetke i igre“, samouvjereno ističe Niko Tokić Kartelo

5.8.2026.
9:18
Hot.hr
RTL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Politika, biznis, izdržljivost i neraskidiva obiteljska privrženost spajaju se u jednom ambicioznom timu! U RTL-ovu pustolovnu utrku 'Asia Express: Zmajeva ruta' stiže poduzetnik i bivši hrvatski predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo (60), koji u ovaj izazov kreće s nećakom Ivanom Tokićem (36), ocem dviju kćeri.

'Mama, uspio sam!' Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu
Foto: RTL

Njihova povezanost nadilazi obične obiteljske okvire. Ivan s ponosom opisuje svog ujaka kao mentora i uzora dok Niko često ponavlja: „Ivan je sin kojeg nikada nisam imao.“

Niko je uspješan poduzetnik koji danas vodi tri tvrtke i bavi se poljoprivredom, a njegovo putovanje obilježeno je odlučnošću i ustrajnošću. Odrastajući u skromnim uvjetima, sve je izgradio teškim radom. „Od djeteta koje nije imalo što jesti i obući do kandidature za predsjednika. Ništa nisam imao i sve sam stvorio sam“, ističe ponosni otac dviju kćeri i djed četvero unučadi te ujedno i dragovoljac Domovinskog rata.

'Mama, uspio sam!' Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu
Foto: RTL

Sada se okreće novom izazovu s jednim ciljem na umu - pobjedom. „Ako preživim 6000 kilometara na Zmajevoj ruti, to je valjda dobar znak da sam spreman i za novu predsjedničku utrku“, u šali govori Niko.

'Mama, uspio sam!' Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu
Foto: RTL

Ujak i nećak već imaju razrađenu strategiju. "Ja ću rješavati prijevoz, hranu i smještaj, a Ivan zagonetke i igre“, samouvjereno ističe.

'Mama, uspio sam!' Bivši predsjednički kandidat i njegov nećak kreću na Zmajevu rutu
Foto: RTL

Ivan, međutim, ima svoju misiju. Želi dokazati da se može nositi sa svime što im 'Asia Express' donese. „Želim dokazati Niki da mogu biti snažan i pronaći rješenja iako me već pitao je li ovo naša nova kampanja za promociju tradicionalnih vrijednosti u Aziji“, kroz smijeh poručuje Ivan.

Hoće li ih Nikino iskustvo, odlučnost i vodstvo nositi do pobjede ili će Zmajeva ruta gurnuti ovaj bliski dvojac daleko izvan njihove zone komfora? Avantura počinje ovog rujna na RTL-u u emisiji 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

Asia ExpressNiko Tokić Kartelo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike