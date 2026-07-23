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Bivši predsjednički kandidat napunio 60: Obitelj priredila spektakl, stigao i Gospodin Savršeni

Bivši predsjednički kandidat napunio 60: Obitelj priredila spektakl, stigao i Gospodin Savršeni
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Niko Tokić Kartelo u velikom je stilu proslavio 60. rođendan

23.7.2026.
16:54
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
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Bivši predsjednički kandidat i poduzetnik Niko Tokić Kartelo proslavio je jubilarni 60. rođendan, a njegova obitelj pobrinula se da taj dan bude za pamćenje. Uz tortu, čestitke i dobro raspoloženje, slavljenika je dočekalo i posebno iznenađenje koje je zasjalo na nebu.

Posebnu poruku za Niku ispisali su dronovi, a prizor je teško mogao proći nezapaženo. "Voli te tvoja obitelj" zasvijetlilo je iznad proslave, jasno dajući do znanja koliko mu obitelj znači.

Bivši predsjednički kandidat napunio 60: Obitelj priredila spektakl, stigao i Gospodin Savršeni
Foto: Instagram Screenshot

Slavlje je, sudeći prema fotografijama koje je podijelio na društvenim mrežama, bilo ispunjeno glazbom i dobrom atmosferom. Za veselu rođendansku atmosferu bili su zaduženi glazbenici koji su svojim nastupom uveličali njegov poseban dan. Niko je imao i rođendansku tortu, a trenutak puhanja svjećica podijelio je s pratiteljima.

Bivši predsjednički kandidat napunio 60: Obitelj priredila spektakl, stigao i Gospodin Savršeni
Foto: Instagram Screenshot

Stigao i Šime Elez

Na slavlju se pojavio i Gospodin Savršeni Šime Elez (27), koji je prijatelju posvetio emotivnu objavu na Instagramu. Uz njihovu zajedničku fotografiju poručio je:

"Brojkom 60, izgledom 40, duhom 20. Sve najbolje legendo!!!"

Bivši predsjednički kandidat napunio 60: Obitelj priredila spektakl, stigao i Gospodin Savršeni
Foto: Instagram Screenshot

Podsjetimo, Tokić Kartelo je široj javnosti postao poznat tijekom predsjedničke kampanje kada je svojim emotivnim nastupima osvojio simpatije dijela javnosti. Posebno se pamti trenutak kada nije skrivao suze sreće nakon predaje potpisa za kandidaturu.

"Ne mogu vam opisati koliko sam sretan! Mama, uspio sam, bit ću kandidat, bit ću predsjednik Republike Hrvatske", rekao je tada.

Bivši predsjednički kandidat napunio 60: Obitelj priredila spektakl, stigao i Gospodin Savršeni
Foto: Marko Seper/PIXSELL

I izvan političkog života, Niko nikada nije skrivao koliko mu znači obitelj i koliko mu je ona najveća životna podrška. Sa suprugom Neviom ove je godine proslavio 34 godine braka, a često ističe koliko mu znači njihova bliskost.

Njihova kći Ivana udana je za nogometaša NK Lokomotive i bivšeg Vatrenog Denisa Kolingera.

Niko Tokić KarteloRođendanŠime ElezGospodin SavršeniSlavlje
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