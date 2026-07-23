FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOLNA ISPOVIJEST /

Miroslav Škoro se prisjetio pokojne majke i bake: 'Često je znala uzdahnuti'

Miroslav Škoro se prisjetio pokojne majke i bake: 'Često je znala uzdahnuti'
×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Da pjesma bude još osobnija, pobrinula su se i njegova djeca - Ivana Emily pridružila mu se vokalno, a Matija gitarom

23.7.2026.
17:54
Hot.hr
Matija Habljak/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Miroslav Škoro (63) najavio je novu pjesmu "Laži, Mare", koja je već prije premijere privukla veliku pažnju zbog priče koja stoji iza nje. Riječ je o posebnom glazbenom projektu u kojem su mu se pridružila i njegova djeca - kći Ivana Emily (34) te sin Matija (30) - a pjesma nosi snažnu osobnu poruku posvećenu njegovoj pokojnoj majci Nediljki Škoro i baki Mari.

Pjevač je na svom Instagram profilu otkrio kako se radi o prepjevu makedonske narodne pjesme "Laži, laži, Vere", u koju se zaljubio na prvo slušanje. Ipak, stihovima je dao vlastiti pečat i povezao ih s obiteljskim uspomenama koje ga prate cijeli život.

Posveta majci Nedi i baki Mari

Škoro je ispričao kako je njegova pokojna majka često znala uzdahnuti: "E, majko moja, pokojna Mare...", a tada kao dječak nije razumio zašto bi joj svaki put zasuzile oči.

Tek kasnije shvatio je težinu tih riječi i bol koju je nosila njegova majka. Njegova baka Mara Gabelica, djevojački Patrlj, umrla je tragično 1943. godine, rađajući petu kćer. Iza sebe je ostavila supruga Marka i tri kćeri, a Škoro ju je kroz majčine priče zamišljao kao lik iz najljepših narodnih pjesama.

"Danas, u svojim šezdesetima, razumijem svoju Nediljku jer i sam znam ponekad uzdahnuti: 'E, majko moja, pokojna Nede...' i eto, tim uzdasima u čast, prepjevao sam ovaj makedonski glazbeni dragulj", napisao je Škoro.

Spot za pjesmu snimljen je u Rašćanima kraj Imotskog, u rustikalnom ambijentu Dalmatinske zagore, čime se pjevač vratio korijenima svoje majke.

U projekt uključio i djecu

Posebnu vrijednost pjesmi daje činjenica da je Škoro u projekt uključio i svoju djecu. Kći Ivana Emily u spotu pjeva i glumi, dok sin Matija svira gitaru.

Ovo nije prvi put da su otac i sin glazbeno surađivali. Matija je već pet godina gitarist u očevu bendu, no Škoro je više puta naglasio da svoje mjesto nije dobio zbog prezimena, nego zbog rada i talenta.

Njihova zajednička glazbena priča počela je još 2009. godine na koncertu u Areni Zagreb, kada je tada 14-godišnji Matija s ocem podijelio pozornicu i odsvirao gitaristički solo iz pjesme "Another Brick in the Wall".

Miroslav Škoro se prisjetio pokojne majke i bake: 'Često je znala uzdahnuti'
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Obitelj mu je najveća životna podrška

Iako je pjesmu posvetio majci i baki, Škoro kroz cijelu karijeru često govori koliko mu znači obitelj koju je sam stvorio. Sa suprugom Kim Ann Luzaich koju je upoznao u Americi u braku je od 1989. godine, a zajedno imaju dvoje djece - Ivanu Emily i Matiju.

Ivana Emily, za razliku od oca i brata, uglavnom se drži podalje od javnosti. Radi u obiteljskoj izdavačkoj kući Campus Records koju vodi njezina majka Kim, a bavi se digitalnim projektima i društvenim mrežama. Nakon studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dodatno se usavršavala u Danskoj, gdje se bavila područjima digitalnog vlasništva i autorskih prava.

Miroslav ŠkoroNova PjesmaMajkaBakaObitelj
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike