Miroslav Škoro se prisjetio pokojne majke i bake: 'Često je znala uzdahnuti'

Miroslav Škoro (63) najavio je novu pjesmu "Laži, Mare", koja je već prije premijere privukla veliku pažnju zbog priče koja stoji iza nje. Riječ je o posebnom glazbenom projektu u kojem su mu se pridružila i njegova djeca - kći Ivana Emily (34) te sin Matija (30) - a pjesma nosi snažnu osobnu poruku posvećenu njegovoj pokojnoj majci Nediljki Škoro i baki Mari.

Pjevač je na svom Instagram profilu otkrio kako se radi o prepjevu makedonske narodne pjesme "Laži, laži, Vere", u koju se zaljubio na prvo slušanje. Ipak, stihovima je dao vlastiti pečat i povezao ih s obiteljskim uspomenama koje ga prate cijeli život.

Posveta majci Nedi i baki Mari

Škoro je ispričao kako je njegova pokojna majka često znala uzdahnuti: "E, majko moja, pokojna Mare...", a tada kao dječak nije razumio zašto bi joj svaki put zasuzile oči.

Tek kasnije shvatio je težinu tih riječi i bol koju je nosila njegova majka. Njegova baka Mara Gabelica, djevojački Patrlj, umrla je tragično 1943. godine, rađajući petu kćer. Iza sebe je ostavila supruga Marka i tri kćeri, a Škoro ju je kroz majčine priče zamišljao kao lik iz najljepših narodnih pjesama.

"Danas, u svojim šezdesetima, razumijem svoju Nediljku jer i sam znam ponekad uzdahnuti: 'E, majko moja, pokojna Nede...' i eto, tim uzdasima u čast, prepjevao sam ovaj makedonski glazbeni dragulj", napisao je Škoro.

Spot za pjesmu snimljen je u Rašćanima kraj Imotskog, u rustikalnom ambijentu Dalmatinske zagore, čime se pjevač vratio korijenima svoje majke.

U projekt uključio i djecu

Posebnu vrijednost pjesmi daje činjenica da je Škoro u projekt uključio i svoju djecu. Kći Ivana Emily u spotu pjeva i glumi, dok sin Matija svira gitaru.

Ovo nije prvi put da su otac i sin glazbeno surađivali. Matija je već pet godina gitarist u očevu bendu, no Škoro je više puta naglasio da svoje mjesto nije dobio zbog prezimena, nego zbog rada i talenta.

Njihova zajednička glazbena priča počela je još 2009. godine na koncertu u Areni Zagreb, kada je tada 14-godišnji Matija s ocem podijelio pozornicu i odsvirao gitaristički solo iz pjesme "Another Brick in the Wall".

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Obitelj mu je najveća životna podrška

Iako je pjesmu posvetio majci i baki, Škoro kroz cijelu karijeru često govori koliko mu znači obitelj koju je sam stvorio. Sa suprugom Kim Ann Luzaich koju je upoznao u Americi u braku je od 1989. godine, a zajedno imaju dvoje djece - Ivanu Emily i Matiju.

Ivana Emily, za razliku od oca i brata, uglavnom se drži podalje od javnosti. Radi u obiteljskoj izdavačkoj kući Campus Records koju vodi njezina majka Kim, a bavi se digitalnim projektima i društvenim mrežama. Nakon studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dodatno se usavršavala u Danskoj, gdje se bavila područjima digitalnog vlasništva i autorskih prava.