Miroslav Škoro velikim koncertom u Lisinskom obilježio 40 godina karijere

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog jučer je započelo veliko glazbeno slavlje povodom 40 godina karijere Miroslava Škore (63). Jedan od najpopularnijih domaćih kantautora i legendarni glazbenik domaće scene obilježava četiri desetljeća rada s tri uzastopna koncerta, a slavlje se nastavlja večeras, 22. prosinca, te sutra, 23. prosinca.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Autor brojnih pjesama tamburaške i zabavne glazbe već je prve večeri publici priredio koncert ispunjen emocijama, uspomenama i svima dragim pjesmama koje su obilježile generacije. U ispunjenoj dvorani Škoro je publiku proveo kroz četiri desetljeća glazbenog stvaralaštva, izvodeći hitove koji su postali dio kolektivne memorije domaće publike.

Karizmatični pjevač podsjetio je na svoje najveće uspjehe, a publika je gotovo svaku pjesmu pjevala u glas.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Foto: Matija Habljak/pixsell

Posebnu atmosferu stvorile su tamburaške klasike poput Ne dirajte mi ravnicu, Garavušo garava, Šumi, šumi javore i Moja Juliška, dok su popularne melodije Milo moje, Sude mi, Zadnja želja i Svetinja dodatno pojačale emocije u dvorani.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u novom tjednu