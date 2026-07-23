Mladi par preselio iz skupog grada na udaljeni mirni otok: 'Gotovo je kao povratak u prošlost'

Stan veličine kutije šibica za astronomski najam i uz to jutarnje prometne gužve. To više ne muči Lois Roberts (29) i Aarona Llywda (29). Mladi britanski par zamijenio je gradski žamor Cardiffa za život na udaljenom velškom otoku. Ovdje nema najma, a susjedi su im uglavnom ovce.

Lois i Aaron žive na otoku Bardsey uz obalu Walesa samo s dva farmera i oko 500 ovaca. Umjesto budilice, svako jutro ih budi glasno blejanje. Ipak, oboje tvrde da je to bila najbolja odluka u njihovom životu.

"To je ostvarenje sna. Željeli smo biti blizu prirode i živjeti održivo, ali u Cardiffu je to bilo prilično teško'', kaže Lois.

Oglas kao iz bajke

Oglas ih je doveo na otok Bardsey, koji je zvučao gotovo kao iz bajke: tražili su čuvare otoka koji će se brinuti o vrtovima i desetak vikendica u zamjenu za kuću i plaću bez najma. Lois i Aaron su se spakirali i uputili u jednu od najizoliranijih zajednica u Walesu. "Uvijek smo željeli otići, ali bez novca i vlastitog smještaja činilo se nemogućim'', objašnjava Lois.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Stvarnost života na otoku je zahtjevnija nego što se čini. Ovdje nema trgovina ni telefonskog signala. "Gotovo je kao povratak u prošlost. Živimo u staroj kući, a kompost WC je vani u vrtu'', smije se Lois.

Ipak, zavoljeli su život bez gradskih pogodnosti. Ovce više ne smatraju gospodarskim životinjama, već članovima zajednice. Prema Lois, najljepše doba godine dolazi u proljeće kada se otok ispuni malim janjcima.

Uzgajaju povrće, drže kokoši i prave sok

Život na otoku ih je također naučio većoj skromnosti. Uzgajaju vlastito povrće, drže kokoši, prave sok i pažljivo paze na svoje zalihe. "Sada točno znam odakle nam dolazi voda i struja i pazim koliko trošimo'', kaže Lois.

Nagrada su im pogledi koje im grad nikada ne bi mogao ponuditi. "Sretni smo što s prozora možemo vidjeti sjevernu svjetlost i Mliječni put'', dodaje Lois.

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