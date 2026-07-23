Stare fotografije Lepe Brene i Bobe pokrenule brojne reakcije: 'Nemam riječi'

Lepa Brena (65), jedna od najvećih glazbenih ikona s prostora bivše Jugoslavije, oduševila je svoje pratitelje podijelivši na Instagramu iznimno emotivnu posvetu suprugu Slobodanu "Bobi" Živojinoviću povodom njegova 64. rođendana.

'Za sve dane kada si činio da se osjećam voljeno'

U objavi koja odiše nostalgijom, Brena je kombinirala fotografije s početka njihove veze s onima novijeg datuma, a posebno se ističu slike s njihova vjenčanja iz 1991. godine.

No, ono što je najviše dirnulo njezine pratitelje nije samo glamur prošlih vremena, već intimna poruka koju je pjevačica podijelila uz jednu od fotografija.

"Za sve dane u kojima si učinio da se osjećam voljenom i cijenjenom. Nemam riječi kojima bih opisala koliko sam zahvalna što te imam", napisala je Brena.

Upravo je ta iskrena zahvala, uz jednostavan opis objave "Sretan rođendan, ljubavi moja", izazvala brojne reakcije pratitelja. Komentari su se ubrzo ispunili čestitkama i porukama divljenja za par koji već više od tri desetljeća pokazuje da njihov odnos može odoljeti svim izazovima.

Ljubav koja je preživjela sve izazove

Podsjetimo, njihov odnos počeo je 1986. godine, kada su se upoznali nakon premijere filma "Hajde da se volimo". Upoznavanju je kumovao Brenin menadžer Raka Đokić, a pjevačica je navodno već ranije željela upoznati proslavljenog tenisača nakon što ga je vidjela na naslovnici jednog časopisa.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Par je sudbonosno "da" izgovorio 7. prosinca 1991. godine u beogradskom hotelu Intercontinental, a njihovo vjenčanje ostalo je zapamćeno kao jedno od najvećih društvenih događanja tog vremena. Mediji su ga prozvali "svadbom stoljeća".

Brena je nosila raskošnu Diorovu vjenčanicu, slavlju je nazočilo oko 600 uzvanika, a interes javnosti bio je toliki da je njihovo vjenčanje dobilo i televizijski prijenos. Cijeli događaj kasnije je objavljen i na VHS kaseti.

Obitelj kao najveća snaga

U braku su dobili dva sina, Stefana Emeralda (34) i Viktora Ernesta (28), dok Boba iz prethodnog braka ima sina Filipa Branislava (41), kojeg je Brena prihvatila kao svoje dijete.

Uz ljubav i karijeru, zajedno su gradili i poslovno carstvo, a među njihovim najvećim projektima je i diskografska kuća Grand Production.

Njihova obiteljska idila doživjela je i jednu od najtežih kušnji 2000. godine kada je njihov tada osmogodišnji sin Stefan otet ispred obiteljske kuće. Nakon pet dana agonije i neizvjesnosti dječak je vraćen roditeljima, a obitelj se zbog sigurnosti jedno vrijeme preselila na Floridu.