Viktor Živojinović objavio fotografiju iz djetinjstva: Ovako su nekad izgledali Brenini sinovi
Brenin sin Viktor podijelio je na društvenim mrežama fotografiju iz djetinjstva
Najstariji sin Lepe Brene (65), Viktor Živojinović (28), raznježio je pratitelje na društvenim mrežama objavivši rijetku fotografiju iz djetinjstva. Na emotivnoj uspomeni Viktor pozira sa starijim bratom Stefanom (33) i majkom Brenom dok zajedno uživaju u vožnji quadom, a mnogi su primijetili koliko su braća tada sličila jedno drugome.
Fotografija je brzo privukla pažnju fanova koji rijetko imaju priliku vidjeti ovako privatne obiteljske trenutke popularne regionalne zvijezde.
Podsjetimo, Lepa Brena Viktora i Stefana dobila je u braku s bivšim tenisačem Slobodanom Bobom Živojinovićem (62). Viktorov stariji brat je Stefan Živojinović, dok Boba iz prethodne veze ima i sina Filipa Živojinovića (41), supruga Aleksandre Prijović (30). S obzirom na to da su rođeni u Sjedinjenim Američkim Državama - Stefan u New Yorku, a Viktor u Miamiju, automatski su dobili i srednja imena, što je uobičajena praksa za američke državljane, pa se tako zovu Stefan Emerald i Viktor Ernest.