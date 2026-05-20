Ruski vojnici ne ginu na fronti samo od metaka: Ubija ih i otrovani alkohol

Ukrajinska vojna obavještajna služba izvijestila je o smrti deset ruskih vojnika na fronti, koji su podlegli trovanju nakon konzumiranja ilegalno uvezenog alkohola. Prema ukrajinskim vlastima, ovaj incident ukazuje na dugoročne probleme s disciplinom, lošom opskrbom i dostupnošću opasnih zamjena među ruskim okupacijskim snagama. Ilegalni alkohol, koji često sadrži industrijski metanol, predstavlja smrtonosni rizik za vojnike na fronti. Ukrajinska strana nastavlja pratiti situaciju kako bi mapirala moralno i fizičko stanje neprijateljskih snaga, piše united24media.

Ukrajinska vojna obavještajna služba presrela je komunikacije koje su otkrile masovno trovanje alkoholom. Incident se dogodio unutar jedinica koje djeluju u sektoru Orihiv na prvoj crti bojišnice.

Foto: Not supplied/WillWest News/Profimedia

U snimci jedan ruski vojnik opisuje situaciju u kojoj je značajan broj vojnika navodno umro nakon konzumiranja otrovanog alkohola na jednoj od promatračnica. Njegov sugovornik potvrđuje da je na mjestu događaja bilo otprilike osam do deset tijela i dodaje da nisu evakuirani najmanje pet do šest dana.

Tijela su ostala na položaju

"A naši i saveznici bili su uredno poredani, prekriveni vrećama za spavanje“, kaže na snimci, misleći na tijela koja su ostala na položaju. Incident se događa usred širih izvješća o problemima povezanim s alkoholom unutar ruskih jedinica koje djeluju u istom sektoru.

Ruska zračno-desantna formacija raspoređena u smjeru Zaporižja navodno se suočava s ozbiljnim slomom discipline zbog raširene zlouporabe alkohola, što je rezultiralo smrtnim slučajevima i povećanim rizicima za druge vojnike, prema izjavi ukrajinskog partizanskog pokreta ATESH na Telegramu.

Pokret tvrdi da je 108. zračno-jurišna brigada ruskih oružanih snaga dosegla ono što opisuje kao "kritično stanje", gdje je konzumacija alkohola postala sustavna i normalizirana unutar jedinice. Grupa kaže da se problem pogoršao s početkom hladnijeg vremena.

Trebalo im je više alkohola s dolaskom zime

"S dolaskom zime, svakodnevna potreba za alkoholom pretvorila je jedinicu u formaciju nesposobnu za ispunjavanje borbenih dužnosti“, izjavio je ATESH. Brigada se pretvorila u središte alkoholizma. ATESH također tvrdi da novopridošli ruski vojnici nisu umrli u borbi, već kao posljedica trovanja alkoholom uzrokovanog surogatom ili alkoholnim proizvodima niske kvalitete.

Osim toga, partizanski pokret izvijestio je o značajnom padu morala među ruskim snagama raspoređenim duž Kupijanske osi, pripisujući to rastućim žrtvama i znakovima raspada unutar jedinica na prvoj crti.

U izjavi, grupa je navela da je izvor unutar ruske 1. tenkovske armije opisao psihološko stanje vojnika kao kritično. Prema izvješću, osoblje je pod produljenim pritiskom nakon više od dvije godine neprekidnih borbenih operacija, a rastući pritisak ozbiljno utječe na njihovo stanje i učinkovitost.