MINISTARSTVO POTVRDILO /

Bjelorusija započela vježbe s nuklearnim oružjem, upletena i Rusija

Foto: Handout/AFP/Profimedia/Ilustracija

18.5.2026.
10:54
Dunja Stanković
Bjelorusija, koja na svom teritoriju ima rusko nuklearno oružje, objavila je u ponedjeljak da su njezine oružane snage započele obuku za njegovo raspoređivanje. Dodaje se da vojne snage uvježbavaju isporuku nuklearnog streljiva i njihovu pripremu za upotrebu, prenosi Reuters. 

Rečeno je da će tijekom vježbe testirati spremnost vojske za raspoređivanje nuklearnog oružja u različitim područjima zemlje. 

Ministarstvo dodaje da vježbu provodi u "suradnji s ruskom stranom", iako nije poznat točan opseg ruskog sudjelovanja. 

U izjavi se također navodi da će snage "vježbati probleme prikrivanja, kretanja na velikim udaljenostima i provođenja izračuna za raspoređivanje snaga i sredstava", navodi Mirror. 

'Nema opasnosti'

Ministarstvo inzistira da vježba "neće biti usmjerena protiv trećih zemalja" i uvjerava da ne predstavlja prijetnju sigurnosti u regiji. 

Vijest o vježbama s nuklearnim oružjem dolazi nedugo nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da ruski predsjednik Vladimir Putin planira napad na teritorij NATO-a. 

Pozivajući se na tajne obavještajne podatke, Zelenski je sugerirao da Putin planira izvesti ofenzivu iz Bjelorusije. 

"Rusija razmišlja o operaciji južno i sjeverno od bjeloruskog teritorija, ili u Černihivsko-kijevskom smjeru u Ukrajini ili protiv jedne od zemalja NATO-a, i to izravno s teritorija Bjelorusije", kazao je Zelenski. 

RusijaRat U UkrajiniNuklearno OružjeBjelorusijaVladimir PutinVojne Vjezbe
VOYO logo
