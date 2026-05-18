Objavljeno tko će pjevati na norijadi na Bundeku, Tomašević poslao poruku maturantima
Za maturante koji će se okupiti na Trgu bana Josipa Jelačića, organizirana je povorka do Bundeka
Grad Zagreb organizira tradicionalni Dan zagrebačkih maturanata, koji će se održati u petak, 22. svibnja u parku Bundek, a središnji glazbeni program proslave predvodit će pjevačica Miach, priopćili su u ponedjeljak iz Ureda gradonačelnika.
“Pozivamo sve maturante Grada Zagreba da se, kao i prethodnih godina, okupe na središnjem mjestu proslave u parku Bundek gdje smo za njih organizirali prigodni glazbeni program. Želimo da im taj dan ostane u sjećanju po prijateljstvu, veselju i početku jednog novog životnog poglavlja”, poručio je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.
Proslava počinje u 13 sati i traje do 20 sati. Kroz program će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, a uz Miach nastupaju još TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes.
Program kreće s Trga
Za maturante koji će se okupiti na Trgu bana Josipa Jelačića, organizirana je povorka do Bundeka. Polazište je u 12 sati s glavnog gradskog trga, a povorku će pratiti Hitna pomoć, prometna policija, vatrogasci i zaštitari.
Ruta povorke prolazi Praškom, Trgom N.Š. Zrinskog, Strossmayerovim trgom, Tomislavovim trgom, Mihanovićevom, Miramarskom, Ulicom grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice (most Slobode), Damira Tomljanovića-Gavrana do Bundeka.
Tijekom održavanja programa na Bundeku dežurat će zdravstvene službe, vatrogasci, spasioci i zaštitarska služba kako bi se osiguralo sigurno i primjereno obilježavanje. Nakon završetka programa, za lakši i brži povratak mladih kućama, organizirane su pojačane linije javnog gradskog prijevoza.