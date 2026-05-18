Objavljeno tko će pjevati na norijadi na Bundeku, Tomašević poslao poruku maturantima

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Za maturante koji će se okupiti na Trgu bana Josipa Jelačića, organizirana je povorka do Bundeka

18.5.2026.
13:22
Hina
Luka Antunac/PIXSELL
Grad Zagreb organizira tradicionalni Dan zagrebačkih maturanata, koji će se održati u petak, 22. svibnja u parku Bundek, a središnji glazbeni program proslave predvodit će pjevačica Miach, priopćili su u ponedjeljak iz Ureda gradonačelnika. 

“Pozivamo sve maturante Grada Zagreba da se, kao i prethodnih godina, okupe na središnjem mjestu proslave u parku Bundek gdje smo za njih organizirali prigodni glazbeni program. Želimo da im taj dan ostane u sjećanju po prijateljstvu, veselju i početku jednog novog životnog poglavlja”, poručio je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.

Proslava počinje u 13 sati i traje do 20 sati. Kroz program će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, a uz Miach nastupaju još TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes.

Program kreće s Trga

Za maturante koji će se okupiti na Trgu bana Josipa Jelačića, organizirana je povorka do Bundeka. Polazište je u 12 sati s glavnog gradskog trga, a povorku će pratiti Hitna pomoć, prometna policija, vatrogasci i zaštitari.

Ruta povorke prolazi Praškom, Trgom N.Š. Zrinskog, Strossmayerovim trgom, Tomislavovim trgom, Mihanovićevom, Miramarskom, Ulicom grada Vukovara, Hrvatske bratske zajednice (most Slobode), Damira Tomljanovića-Gavrana do Bundeka. 

Tijekom održavanja programa na Bundeku dežurat će zdravstvene službe, vatrogasci, spasioci i zaštitarska služba kako bi se osiguralo sigurno i primjereno obilježavanje. Nakon završetka programa, za lakši i brži povratak mladih kućama, organizirane su pojačane linije javnog gradskog prijevoza.

ZagrebNorijadaKraj školeMiachBundekTomislav Tomašević
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
