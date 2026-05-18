Nakon današnjeg izazova ostaje top deset kandidata: 'Najneizvjesnije eliminacije dosad'
Ne propustite sljedeću epizodu
Novi tjedan u napetoj 'Igri chefova' započet će izazovom pripreme jela s divljači i šumskim namirnicama za lovce i lovkinje iz udruge 'Sokol Donji Miholjac' te udruge 'Zec Četekovac'. Timovi neće imati vremena za dogovor već će na Marijanin znak pohrliti po svoje namirnice i baciti se na pripremu, usput se konzultirajući o jelima koja će pripremati.
„Kad god sam bio u nekom lovačkom domu jeo sam neki gulaš. Naravno, ne možemo u sat vremena napraviti dobar gulaš, ali možemo rekreirati te okuse koji su nam svima poznati“, najavit će chef Tibor i za svoj tim dodati: „Uvijek u kuhinji treba neko vrijeme da ljudi nauče raditi jedni s drugima. Shvatili su koliko tko može i da u ovim izazovima više nije poanta dokazati se individualno nego kao tim.“
„Atmosfera je tu, kuha se dobro, sluša se dobro. Sretni su što izvodimo, kako komuniciramo i mislim da se apsolutno nemamo čega sramiti“, reći će chef Stiven, a Daniel iz sivog tima zaključiti: „Svi smo jako dobro to odradili i vidjet ćemo kako će nam presuditi lovci.“
Lovci će ostati oduševljeni posluženim jelama. „Okusi su fantastični i nemam zamjerke nikakve“, reći će jedna lovkinja, njen kolega dodati: „Meso je mekano kao duša“ te svi zajedno zaključiti kako su timovi ispunili njihova očekivanja. Ipak, glasati mogu samo za jedno od tri poslužena jela.
Eliminacijski izazov danas će biti priprema jela na planinarenju - kandidati će pripremati jelo isključivo s onim namirnicama koje se nalaze u njihovim ruksacima, poput kobasice, pancete, graha, slanutka, luka i sličnih namirnica dobro poznatih planinarima i kamperima. „Nema fine dininga, nema glamura, u prirodi smo i kuhamo“, komentirat će jedan kandidat, zadovoljan zadatkom.
Kako u showu ostaje sve manje kandidata, trojici chefova mentora postaje sve teže odabrati najslabije jelo pa će Stiven komentirati: „Sve u svemu - svi su sasvim dobro napravili, neki su bili kreativniji, to se vidi, a neki su bili kao malo lošiji, ali i to lošije - nije loše.“
„Danas ne bih volio ispasti, a i sve nam je teže, baš smo ekipa postali i teško je gledati bilo koga da odlazi“, reći će jedan od kandidata, a drugi dodati: „Najneizvjesnije eliminacije dosad!“
Tko će ući u top deset - ne propustite u novoj epizodi 'Igre chefova' od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.