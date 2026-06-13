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Izbornik koji se povezivao s Milanom produžio ugovor, iako SP za njega još nije ni počelo

Izbornik koji se povezivao s Milanom produžio ugovor, iako SP za njega još nije ni počelo
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Foto: profimedia

Ovim potpisom je odagnana priča talijanskih medija

13.6.2026.
21:43
Hina
profimedia
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Njemački trener Ralf Rangnick odlučio je produljiti ugovor s Austrijskim nogometnim savezom te izbornikom te reprezentacije ostaje do 2028. godine.

Prethodni ugovor 67-godišnjem Rangnicku je trajao do kraja Svjetskog prvenstva koje trenutačno traje na tlu Sjeverne Amerike, a gdje je odveo Austriju nakon čak 28 godina čekanja. Na velikoj je sceni posljednji put Austrija sudjelovala na SP-u u Francuskoj 1998. godine.

Ovim potpisom je odagnana priča talijanskih medija koji su povezivali Rangnicka s dolaskom u Milan ovog ljeta.

Austrija će premijernu utakmicu na ovoljetnom SP-u odigrati u utorak u San Franciscu protiv Jordana. U toj se skupini J još nalaze Alžir i aktualni svjetski prvak Argentina.

Prije dolaska na izborničku poziciju Austrije 2022. godine Rangnick je bio trener Manchester Uniteda, a između ostaloga je ranije još vodio njemačke klubove Stuttgart, Schalke, Hoffenheim i Leipzig.

Ralf RangnickAustrijska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Milan
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