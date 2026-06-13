BiH iščupala bod protiv slabašne Kanade, a egipatski novinar oduševljen: 'Kao Simeone i Mourinho'

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu je odigrana i prva utakmica u skupini B, pobjednika nije bilo u Torontu gdje su Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali 1-1 (0-1).

Bosna i Hercegovina je povela u 21. minuti kada je Jovo Lukić glavom iz blizine pogodio suparničku mrežu. Sve do 79. minute BiH je čuvala vodstvo, unatoč kanadskim napadima, a domaćin je do izjednačenja stigao u 79. minuti kada je Cyle Larin pogodio za konačnih 1-1.

Kanađanima je ovo prvi, povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava, a prezentaciju BiH neki su i javno pohvalili iako se ona protiv takvog osrednjeg suparnika praktički samo branila.

Bila je momčad Sergeja Barbareza u potlačenom položaju i jedna izvukla taj bod, no jedan je novinar Mehedi Hassan nadobudno usporedio organizaciju obrane BiH s pristupima nekih od poznatijih europskih trenera.

"Obrana biH izgleda kao da je vode Jose Bordalas (Getafe), Diego Simeone (Atletico Madrid), Mikel Arteta (Arsenal) i Mourinho iz Intera u istom trenutku", ispalio je i 'ostao živ'.

Barbarez je pak nakon utakmice skrušeno priznao kako je njegova momčad imala i sreće.

"Kad se vodi do 10 minuta do kraja ostaje žal za pobjedom, ali 1-1 je zaslužen rezultat za obje strane. Treba biti realan, kako smo mi imali dorih šansi, imali smo i sreće."