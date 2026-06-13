Dalićeva zamka za Engleze: Hrvatska u sustavu koji bi mogao šokirati favorita

U Hrvatskoj se odbrojavaju posljednji trenuci prije početka dvoboja protiv Engleske, a ono što je Zlatko Dalić zamislio protiv starog poznanika čini se da bi moglo iznenaditi momčad Thomasa Tuchela i njegov stožer. Engleska je jedan od favorita turnira i Hrvatsku očekuje iznimno težak zadatak, pa se već sada može pretpostaviti da će Dalić tijekom susreta morati prilagođavati plan igre.

Prema informacijama koje prenose Sportske Novosti, Petar Musa trebao bi predvoditi hrvatski napad u Dallasu protiv Engleske. Ta informacija dolazi iz tabora reprezentacije i podudara se s onim što je izbornik ranije prenio igračima u Rijeci.

Musa će tako imati zahtjevan zadatak na vrhu napada, a prema informacijama s treninga, Dalić se ipak neće odlučiti za sustav s četvoricom u posljednjoj liniji, iako se po dolasku Vatrenih u Alexandriju ta opcija činila izglednijom. Umjesto toga, Hrvatska bi trebala krenuti u formaciji 3-4-2-1, koja se u fazi obrane pretvara u sustav s petoricom u zadnjoj liniji.

Glavna ideja bit će zaustaviti Harryja Kanea i ostatak engleskog napada, a Dalić je naglašavao potrebu za maksimalno discipliniranom defenzivnom igrom, gotovo „do iznemoglosti“. Upravo će obrana biti temelj strategije kojom Hrvatska ulazi u susret.

Petorica u zadnjoj liniji trebala bi zatvoriti prostor po širini, dok će četvorica ispred njih imati dvostruku ulogu, veliki obrambeni posao, ali i pokušaj zadržavanja lopte, smirivanja ritma i „gašenja“ utakmice u trenucima pritiska, uz čekanje vlastite prilike.

Ispred Muse trebali bi djelovati Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić i Martin Baturina, dok će na bokovima igrati Josip Stanišić i Ivan Perišić. Riječ je o istoj postavi koja je sat vremena igrala protiv Belgije, u razdoblju kada je Hrvatska bila u rezultatskom zaostatku 1:0.

Hrvatsku tako od samog početka čeka izrazito zahtjevan posao protiv jednog od glavnih favorita turnira.