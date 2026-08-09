Uginula krava osam dana leži kraj polja, tele kruži oko nje: 'Teška sramota cijele Hrvatske'

Uginula krava leži u visokoj travi kraj polja, a oko nje kruži tele. Taj uznemirujući prizor već se osam dana može vidjeti nedaleko od Biograda, ali unatoč pozivima mještana, nitko od institucija nije reagirao.

Više detalja o stravičnom slučaju za Net.hr otkrio je Dragan Vukoja iz Pakoštana, vlasnik polja kod kojeg je životinja uginula. Sve je počelo još prije gotovo mjesec dana, nakon što su se krava i tele, ostavljeni bez nadzora i vode u ispaši, pojavili nedaleko od usjeva. "Krava je jela povrće uokolo, meni je napravila štetu na blitvi, peršinu i mrkvi. To je manji problem", započinje Vukoja.

Ističe kako je 11. srpnja zvao policiju, koja je izašla na teren, utvrdila štetu i poručila kako slučaj krave koja luta nije njihova nadležnost, već se potrebno obratiti Komunalnom redarstvu Grada Biograda na Moru. Vukoja ih je kontaktirao dva dana kasnije, na što su mu kazali da ni oni ne mogu zbrinuti životinju već da to radi veterinarska inspekcija te da slučaj treba prijaviti Inspektoratu u Zadru. "To sam i napravio dan kasnije, ali od tada mi se nije nitko javio iz Inspektorata", navodi Vukoja i pita se jesu li na godišnjem i rade li uopće.

'Umrla je u mukama i raspada se'

Nikakve reakcije od tada nije bilo, a onda se, prije osam dana, dogodila tragedija - krava je uginula. Naš sugovornik smatra da je životinja tražila vodu u rosi, po djetelini, te da se onda napuhala i uginula. "Došlo je do situacije da nema vode, temperature su velike. Mora na nečemu zelenome pronaći vodu. Umrla je u mukama", govori Vukoja.

Od tada leži i raspada se u travi, dok oko nje kruži tele. "Zvao sam 112, sve službe. Nitko ne reagira. Dajem piti teletu, da mene nema i ono bi uginulo. To je tragedija hrvatske države. Bit će to lijepa reklama za Hrvatsku, da lešina stoji osam dana i da je nitko ne pokupi", priča nam sugovornik i ističe da ga je i BBC zvao za izjavu.

Foto: RTL Danas/Net.hr

'Teška sramota cijele Hrvatske'

"Tele se vrti u krug oko majke i bježi. Dogradonačelnica Biograda dala je dvojici ljudi da ga uhvate, ali to nisu uspjeli u dva dana. Temperatura 40 stupnjeva, blago stoji tamo, nema hlada. Prestrašno. Teška sramota cijele Hrvatske da nitko ne reagira osam dana na malo tele i lešinu", nastavlja Vukoja.

Foto: RTL Danas/čitatelj

"Turisti su ogorčeni da se to događa na području Biograda. Oni ne reagiraju - mogli su zvati vatrogasce, komunalnu službu da to barem privremeno saniraju. Ništa, ništa, nije njih briga", govori nam Vukoja, kojeg je razočarala i reakcija društava za zaštitu životinja koje je kontaktirao. "Za njih to nije životinja. Imaju mačke, pudlice, zamorčiće. Dobivaju novce od županije i države, a nije ih briga za malo tele. Čemu oni služe?", pita se Vukoja.

Foto: RTL Danas/čitatelj

Foto: RTL Danas/čitatelj

Poručuje i da zna tko je vlasnik životinja, te da mu je taj muškarac čak i prijetio. Draganu je poručio da "to nije njegova nadležnost" i pitao "zašto ga opterećuje?".

"Jako ružno i nehumano", ocjenjuje Vukoja. Napominje i da drugi ljudi imaju njive oko mjesta na kojem je životinja uginula te da trenutačno ne mogu raditi. Osim smrada, postoji i strah od potencijalne zaraze.

RTL Danas o slučaju je poslao upit Gradu Biogradu, zadarskoj policiji i Državnom inspektoratu. Objavit ćemo ih nakon što se očituju.