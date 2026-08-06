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'BILA SI PRVA' /

Dirljiv oproštaj od četveronožne heroine: 'Nakon 16 godina života moram se oprostiti od tebe'

Dirljiv oproštaj od četveronožne heroine: 'Nakon 16 godina života moram se oprostiti od tebe'
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Foto: Facebook Zoran Laslavić

Rain nije bila samo prvi vatrogasni potražni pas u Hrvatskoj, već i pas koji je sudjelovao u stvaranju i razvoju cijelog sustava

6.8.2026.
16:36
danas.hr
Facebook Zoran Laslavić
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Hrvatsko vatrogastvo ostalo je bez jedne od svojih najvećih četveronožnih heroina – uginula je Ginger Running Wild poznata kao Rain, prvi vatrogasni potražni pas u Hrvatskoj i pionirka razvoja K-9 timova za spašavanje. Tijekom 16 i pol godina života ostavila je neizbrisiv trag u hrvatskom vatrogastvu, sudjelujući u brojnim akcijama, vježbama i obuci novih potražnih timova.

Od Rain se emotivnom objavom oprostio njezin vodič Zoran Laslavić, vatrogasac i pomoćnik zapovjednika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, s kojim je od 2010. godine činila nerazdvojan tim.

"Bila si prva. Postala si prvi vatrogasni potražni pas u Hrvatskoj. Zajedno smo prošli put koji nitko prije nas nije utabao. Zbog tebe i našeg početka danas u Hrvatskoj postoje vatrogasni potražni timovi sa psima – ti si stvorila tu novu eru i postavila temelje sustava spašavanja s K-9 timovima kakav danas poznajemo", napisao je Laslavić.

'Bila si mnogo više od ranog psa'

Rain nije bila samo prvi vatrogasni potražni pas u Hrvatskoj, već i pas koji je sudjelovao u stvaranju i razvoju cijelog sustava. Sa svojim vodičem proputovala je Europu, sudjelovala u brojnim vježbama, edukacijama i operativnim akcijama, a svojim radom pomogla je u obuci i mentoriranju desetaka novih vatrogasnih potražnih timova.

"Proputovali smo cijelu Europu, prošli bezbroj vježbi, događanja i akcija. Skupa spavali, smrzavali se, noći odradili... Ali nikada, baš nikada nismo odustali i svaki zadatak, svaku zapovijed odradili do kraja", prisjetio se Laslavić.

U dirljivom oproštaju naglasio je kako je Rain za njega bila mnogo više od radnog psa.

"Bila si puno više od radnog psa; bila si moj ponos, moja sjena, moj oslonac i moja obitelj. Hvala ti na svakom koraku, na bezuvjetnoj vjernosti i na svemu što si dala meni, našem vatrogastvu i svima kojima smo pomogli. Počivaj u miru, moja dobra dušo. Nikada te neću zaboraviti i da mogu opet, krenuo bih istim putem", poručio je.

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