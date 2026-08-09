Žena (36) osumnjičena za ubojstvo partnera ide u istražni zatvor: Prijeti joj 40 godina

Ženi (36), koju se sumnjiči da je u petak u kući u Slavonskom Brodu ubila muškarca, u nedjelju je određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, piše portal 24sata.

Osumnjičenica je u nedjelju ujutro ispitana u Županijskom državnom odvjetništvu (ŽDO) u Slavonskom Brodu. Županijska državna odvjetnica Mirela Šmital potvrdila je da je iznijela obranu, a sudac istrage Mile Soldo prihvatio je prijedlog ŽDO-a i odredio joj istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i teški okolnosti počinjenja kaznenog djela.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Odmah po odluci suda 36-godišnjakinja je prepraćena u Zatvor u Požegi. Sudac Soldo potvrdio je da je za kazneno djelo teško ubojstva za koje se 36-godišnjakinja sumnjiči propisana kazna zatvora u trajanju od 10 do 40 godina.

Nožem mu zadala ranu

Podsjetimo, policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da su se 36-godišnjakinja i 71-godišnjak verbalno sukobili u petak oko 23.10 sati, nakon čega mu je žena nožem zadala ubodnu ranu od koje je na mjestu preminuo.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Policija je također navela da je 36-godišnjakinja u krvi imala 2,03 promila alkohola.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Mediji su izvijestili da su ona i ubijeni 71-godišnjak bili ljubavni partneri.