FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PIJANA GA PROBOLA NOŽEM /

Žena (36) osumnjičena za ubojstvo partnera ide u istražni zatvor: Prijeti joj 40 godina

Žena (36) osumnjičena za ubojstvo partnera ide u istražni zatvor: Prijeti joj 40 godina
×
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da su se 36-godišnjakinja i 71-godišnjak verbalno sukobili u petak oko 23.10 sati, nakon čega mu je žena nožem zadala ubodnu ranu od koje je na mjestu preminuo

9.8.2026.
14:31
danas.hr
Ivica Galovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ženi (36), koju se sumnjiči da je u petak u kući u Slavonskom Brodu ubila muškarca, u nedjelju je određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, piše portal 24sata.

Osumnjičenica je u nedjelju ujutro ispitana u Županijskom državnom odvjetništvu (ŽDO) u Slavonskom Brodu. Županijska državna odvjetnica Mirela Šmital potvrdila je da je iznijela obranu, a sudac istrage Mile Soldo prihvatio je prijedlog ŽDO-a i odredio joj istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i teški okolnosti počinjenja kaznenog djela.

Žena (36) osumnjičena za ubojstvo partnera ide u istražni zatvor: Prijeti joj 40 godina
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Odmah po odluci suda 36-godišnjakinja je prepraćena u Zatvor u Požegi. Sudac Soldo potvrdio je da je za kazneno djelo teško ubojstva za koje se 36-godišnjakinja sumnjiči propisana kazna zatvora u trajanju od 10 do 40 godina.

Nožem mu zadala ranu 

Podsjetimo, policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da su se 36-godišnjakinja i 71-godišnjak verbalno sukobili u petak oko 23.10 sati, nakon čega mu je žena nožem zadala ubodnu ranu od koje je na mjestu preminuo.

Žena (36) osumnjičena za ubojstvo partnera ide u istražni zatvor: Prijeti joj 40 godina
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Policija je također navela da je 36-godišnjakinja u krvi imala 2,03 promila alkohola. 

Žena (36) osumnjičena za ubojstvo partnera ide u istražni zatvor: Prijeti joj 40 godina
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Mediji su izvijestili da su ona i ubijeni 71-godišnjak bili ljubavni partneri. 

UbojstvoSlavonski BrodženaTeško UbojstvoNož
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike