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STRAVIČNO UBOJSTVO /

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Nakon svađe posegnula za nožem i ubila partnera

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Nakon svađe posegnula za nožem i ubila partnera
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Policija je 36-godišnjakinju u subotu navečer uhitila i predala pritvorskom nadzorniku PU brodsko-posavske

8.8.2026.
23:40
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva.

Sve se dogodilo u obiteljskoj kući na području Slavonskog Broda u petak oko 23.10 sati. Nakon verbalnog sukoba nožem je zadala jednu ubodnu ranu svom 71-godišnjem partneru.

Muškarac je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu događaja.

Imala preko dva promila alkohola u krvi

Alkotestiranjem je u organizmu žene utvrđena koncentracija alkohola od 2,03 promila.

Policija je 36-godišnjakinju u subotu navečer predala pritvorskom nadzorniku PU brodsko-posavske.

Očevid je obavljen u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom i policijskim službenicima.

Slavonski BrodTeško Ubojstvo
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