Franjo Ivanović odbio Lazio i odabrao novi klub, otkriveni detalji

Hrvatski napadač Franjo Ivanović (22) donio je konačnu odluku o nastavku svoje karijere. Iako se danima činilo da je njegov prelazak u rimski Lazio praktički gotova stvar, dogodio se preokret. Odlučio je prihvatiti ponudu francuskog Lensa, a vijest je potvrdio i poznati stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Benfica sada navodno dovršava posljednje detalje s francuskim klubom prije službene objave.

Lazio imao sve u svojim rukama

Prava transferna drama odvijala se posljednjih tjedana, a u središtu su bili Lazio i Lens. Talijanski mediji, poput Corriere dello Sporta, izvještavali su kako je Lazio postigao ekonomski dogovor s Benficom. Radilo se o posudbi s pravom otkupa, formulom koja bi postala obavezna pod određenim uvjetima, najvjerojatnije plasmanom u europska natjecanja. Rimski klub je vjerovao da ima ključnu prednost jer je Ivanović navodno već dao svoj pristanak na prelazak u Vječni grad, no francuski prvoligaš je u zadnji trenutak izjednačio ponudu i prepustio konačnu odluku samom igraču.

🚨 Franjo Ivanović has decided to join RC Lens over Lazio as Benfica will now proceed to sell him.



Lens are closing in on the deal. 🟡🔴 pic.twitter.com/hccTXnyQU0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

Liga prvaka presudila

Lens je Ivanoviću ponudio ono što Lazio nije mogao - nastup u najelitnijem klupskom natjecanju na svijetu, Ligi prvaka. Francuski klub, koji je prošle sezone bio jedno od najugodnijih iznenađenja u Europi, predstavio je Hrvatu svoj projekt, a ključnu ulogu u pregovorima navodno je odigrao sportski koordinator Jean Louis Leca.

Za Ivanovićeve usluge interes su pokazivali i Real Betis te engleski Hull City, no utrka se na kraju svela na talijanskog i francuskog prvoligaša.

Ivanović je u Benficu stigao prošlog ljeta iz belgijskog Union Saint-Gilloisea za 23 milijuna eura, no nakon sezone u kojoj nije dobio željenu minutažu, potražio je novi izazov. U dresu portugalskog velikana postigao je osam pogodaka u 42 nastupa.

Očekuje se da će se preseliti u Lens na posudbu s opcijom otkupa.