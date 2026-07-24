Hrvatski napadač na izlaznim vratima kluba: Galatasaray je jako zainteresiran

Franjo Ivanović u četvrtak je ušao u 76. minuti za Benficu u gostujućem porazu 2-1 od St.Gallena u drugom pretkolu Europske lige. Ivanović je u posljednjih 15-ak minuta zamijenio Vangelisa Pavlidisa.

Bila je to priča većeg dijela prošle sezone. Ivanović je minutažu uglavnom dijelio s grčkim napadačem iako je plaćen 22,8 milijuna eura Unionu St. Gilloise. Ovoga ljeto hrvatski bi napadač mogao opet promijeniti klub. Turski portal haberX piše kako je Galatasaray jako zainteresiran za dovođenje Ivanovića.

Mauro Icardi napustio je klub te su Turci u potrazi za novim napadačem koji bi bio partner Victoru Osimhenu. Prema turskim medijima, Galatasaray je već kontaktirao Benficu i uskoro bi trebala uslijediti službena ponuda. Navodno je plan Galatasaraya dovesti Ivanovića na posudbu s opcijom kupnje.

To bi moglo odgovarati oba kluba, a još je jedan razlog zašto je Ivanović na izlaznim vratima Benfice. Lisabonci su naime potpisali Jhona Durana na posudbu iz Al-Nassra. Tako bi Ivanović nakon Augsburga, Rijeke, Uniona i Benfice mogao zaigrati u petom klubu u karijeri.