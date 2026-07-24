FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROMJENA SREDINE /

Hrvatski napadač na izlaznim vratima kluba: Galatasaray je jako zainteresiran

Hrvatski napadač na izlaznim vratima kluba: Galatasaray je jako zainteresiran
×
Foto: Maciej Rogowski/Alamy/Profimedia

To bi moglo odgovarati oba kluba

24.7.2026.
13:10
Sportski.net
Maciej Rogowski/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Franjo Ivanović u četvrtak je ušao u 76. minuti za Benficu u gostujućem porazu 2-1 od St.Gallena u drugom pretkolu Europske lige. Ivanović je u posljednjih 15-ak minuta zamijenio Vangelisa Pavlidisa.

Bila je to priča većeg dijela prošle sezone. Ivanović je minutažu uglavnom dijelio s grčkim napadačem iako je plaćen 22,8 milijuna eura Unionu St. Gilloise. Ovoga ljeto hrvatski bi napadač mogao opet promijeniti klub. Turski portal haberX piše kako je Galatasaray jako zainteresiran za dovođenje Ivanovića.

Mauro Icardi napustio je klub te su Turci u potrazi za novim napadačem koji bi bio partner Victoru Osimhenu. Prema turskim medijima, Galatasaray je već kontaktirao Benficu i uskoro bi trebala uslijediti službena ponuda. Navodno je plan Galatasaraya dovesti Ivanovića na posudbu s opcijom kupnje. 

To bi moglo odgovarati oba kluba, a još je jedan razlog zašto je Ivanović na izlaznim vratima Benfice. Lisabonci su naime potpisali Jhona Durana na posudbu iz Al-Nassra. Tako bi Ivanović nakon Augsburga, Rijeke, Uniona i Benfice mogao zaigrati u petom klubu u karijeri. 

Franjo IvanoviĆBenficaGalatasaray
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike