Legenda Rijeke: 'Od početka se vidjelo da smo kvalitetniji. Kek? Sada je sasvim druga priča'

Rijeka je pobjedom od 1:0 protiv irskog Derry Cityja na Rujevici u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige započela svoju europsku sezonu i povratničku eru trenera Matjaža Keka. Iako je pobjeda bila minimalna, dojam je da je hrvatski predstavnik bio znatno bolja momčad, no brojne propuštene prilike ostavile su pitanje prolaska otvorenim za uzvrat. Za Net.hr utakmicu je analizirao bivši legendarni igrač Rijeke i hrvatski reprezentativac Daniel Šarić, koji je podijelio svoja viđenja o utakmici, očekivanjima od uzvrata, ali i o tome kako će izgledati nova Rijeka pod starim-novim trenerom.

Minimalna pobjeda, ali prolazak je jako blizu

Za početak je Šarić podijelio svoje dojmove o utakmici.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Od početka se vidjelo da je Rijeka puno kvalitetnija ekipa, ali dosta se mučila, pogotovo protiv tog niskog bloka. Mi smo imali kontrolu utakmice cijelo vrijeme, ali nije uspjela Rijeka u tom ofenzivnom dijelu kreirati nešto previše opasno u prvom poluvremenu. Drugo vrijeme je bilo puno bolje i, rekao bih, čim je dala gol i čim su se oni mrvicu otvorili i onako ostavljali malo više prostora, onda je Rijeka počela bolje igrati. Bilo je puno opasnije i uspjela je pobijediti 1:0. Mislim da bi to trebao biti rezultat koji će biti dovoljan", rekao je pa napomenuo da bi Rijeci u uzvratu moglo biti i lakše, unatoč tome što Irci igraju na domaćem terenu:

"Ne mislim čak da bi u Irskoj moglo biti lakše, pošto igraju doma i igrat će vjerojatno malo otvorenije. Bit će više prostora, tako da očekujem bolju Rijeku tamo i prolaz, naravno. Mislim da Derry nije ekipa koja može... Baš nisam vidio nešto da može Rijeku ugroziti previše. Tako da, kažem, bit će tamo više prostora, bit će lakše. Mislim da nema neke velike opasnosti za Rijeku. Naravno, nogomet je to, ali Rijeka je puno bolja ekipa."

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Brojni promašaji

Ipak, jedna je stvar bila zabrinjavajuća – velik broj neiskorištenih prilika kojima je Rijeka mogla riješiti pitanje prolaska već u prvoj utakmici.

"Pa dobro... Prva je utakmica. Početak je, možda su malo i teške noge od priprema, tako da je Rijeka dosta promašivala. Moglo je to biti uvjerljivije, sigurno da je trebala biti možda veća pobjeda. Ali dobro...", smatra Šarić.

'Sasvim druga Rijeka'

Najviše pažnje privlači povratak Matjaža Keka na klupu, trenera s kojim je Rijeka ostvarila najveće uspjehe u povijesti. No, Šarić upozorava da su okolnosti danas potpuno drugačije.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Pa da, ne znam kakva su očekivanja. Mislim da je to sasvim druga Rijeka nego ona koju je on vodio, tako da ne znam koliko je za uspoređivati. To je bila Rijeka koja je u tom trenutku dovodila ozbiljne igrače. Sada toga više nema. Sada se dovode neafirmirani igrači i pokušavaju se afirmirati, naravno, kroz klub i zaraditi na njima novce, tako da je to sasvim druga priča. Mislim da treba pustiti malo da prođe desetak utakmica pa ćemo onda biti malo pametniji."

Promjena u odnosu na prošlu sezonu, kada je na klupi Rijeke bio Victor Sanchez, definitivno će biti.

"Vjerojatno će biti promjena u načinu igre. Kek igra 4-2-3-1, kako je igrao i prije, tako da to su neke osnovne promjene. Vidjet ćemo u nekim idejama, ali mislim da je Rijeka - Rijeka i da, što se tiče prvenstva, uvijek mora pikirati na vrh hrvatske lige. To očekujemo", poručio je.