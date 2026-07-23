Matjaž Kek nakon povratničkog debija u Rijeci: 'Volim njegov mentalni sklop'

Rijeka je u četvrtak slavila protiv momčadi Derryja 1-0 pogotkom Tonija Fruka i tako otvorila novu sezonu. Bio je to ujedno i povratnički debi Matjaža Keka na klupi Riječana, a legendarni Slovenac ovako je komentirao utakmicu:

'Prvi cilj nam je bio dobiti ovu utakmicu. Imali smo totalnu kontrolu nad utakmicom. Dobro smo odradili što smo zamislili, ali prvi cilj je ispunjen', poručio je Kek za MAXSport prije nego što je komentirao Tonija Fruka, koji je imao nekoliko odličnih kako ofenzivnih, tako i defenzivnih reakcija:

'On puno znači za ekipu. Volim njegov mentalni sklop i imamo veliko poštovanje prema njemu.'

Slovenski je stručnjak komentirao i navijače:

'Nikad nije bilo pitanje da će navijači stati iza svog kluba. To treba samo zaslužiti voljom i željom. Za mene je to bilo divno jer sam se vratio na Rujevicu', zaključio je strateg Rijeke.

Riječane sada očekuje kratki odmor pa put u Sjevernu Irsku, gdje će 30. srpnja u 19:30 igrati uzvratnu utakmicu protiv Derryja na stadionu "The Ryan McBride Brandywell".