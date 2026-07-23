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NEVJEROJATNE SCENE /

Poljud gromoglasnim skandiranjem dočekao svog kapetana

Poljud gromoglasnim skandiranjem dočekao svog kapetana
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prepuni Poljud jasno je dao do znanja da i dalje stoji iza svog najboljeg igrača

23.7.2026.
23:24
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajduk je u četvrtak senzacionalno pobijedio ciparski Pafos 2-0 i napravio veliki korak prema prolasku u treće pretkolo kvalifikacija za Europsku ligu, gdje ih u slučaju prolaska Ciprana dočekuje Red Bull Salzburg.

"Bile" su do pobjede doveli Michele Šego i Dario Melnjak, no cijela je momčad bila na zavidnoj razini, što je i publika znala nagraditi. Ipak, najveći pljesak Poljuda bio je unaprijed rezerviran za jednog čovjeka. Radi se, dakako, o Marku Livaji koji je ušao u 77. minuti susreta umjesto Šege, a kako je Poljud dočekao svog kapetana pogledajte OVDJE.

Uzvratni susret je za tjedan dana (30 srpnja) na Cipru.

Marko LivajaHajdukPafos
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