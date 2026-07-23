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Hajduk lovi Europsku ligu: Trupe Gonzala Garcije na Poljudu protiv odličnog Pafosa

Hajduk lovi Europsku ligu: Trupe Gonzala Garcije na Poljudu protiv odličnog Pafosa
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Foto: Matej Sagan/imago sportfotodienst/Profimedia

Tijek prve utakmice drugog pretkola Europske lige Hajduk - Pafos pratite UŽVIO na portalu Net.hr

23.7.2026.
18:04
Sportski.net
Matej Sagan/imago sportfotodienst/Profimedia
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Hajduk od 21 sat na Poljudu igra protiv ciparskog Pafosa prvu utakmicu 2. pretkola Europske lige. 

Drugo pretkolo Europske lige
23. 07. 2026.
21:00
0
Hajduk
 
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0
Pafos
 

HAJDUK: 

PAFOS: 

Bijeli su u prethodnom kolu s ukupnih 3:2 svladali Žilinu. U prvoj utakmici momčad trenera Garcije svladala je slovačku momčad 2:0, dok je uzvrat u Žilini završio 2:1 pobjedom domaćina. 

Pafos je prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu ciparske prve lige, a u kvalifikacije za Europsku ligu plasirao se osvojivši ciparski kup. Sezonu ranije Pafos je osvojio domaću ligu te je prošle sezone imao vrlo zapažen nastup u Ligi prvaka. Od travnja momčad vodi portugalski stručnjak Ricardo Sa Pinto. 

Pafosu će ovo biti prva službeni susret u novoj sezoni, a u pripremnom periodu odigrali su četiri utakmice. Pobijedili su poljsku Cracoviju, remizirali s češkim Jablonecom te upisali poraze od poljske Jagiellonije i slovačkog Slovana. 

"Pafos je momčad koja je igrala Ligu prvaka i sa svima su se dobro nosili. Imaju dosta kvalitetu, iskustvo i dobrog trenera. Čeka nas neugodna i iskusna momčad. Gledali smo njihove utakmice od prošle sezone i njihove prijateljske utakmice. Očekujem da budemo konkurentni, da se natječemo i pokažemo kvalitetu. Mislim da smo momčad koja ima rješenja ovisno o stanju na terenu. Spremni smo na sve što se može dogoditi tijekom utakmice", rekao je na konferenciji za medije trener Hajduka, Gonzalo Garcia

Glavni sudac utakmice Hajduk - Pafos je Robert Harvey iz Irske,  pomagat će mu sunarodnjaci Darragh Keegan i Wayne McDonnell, a četvrti sudac je Mark Lynch. VAR suci su Austrijanci Manuel Schuettengruber i njegov pomoćnik Harald Lechner.

HajdukPafosDrugo PretkoloEuropska LigaUživo
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