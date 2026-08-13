Mislite da su tamne mrlje na zapešću od sata? Liječnik objašnjava o čemu se radi

Ljetni mjeseci donose duže dane, boravak na otvorenom i preplanulu put. Međutim, mnogi na svojoj koži, posebice na zapešćima i rukama, primjećuju neobične tamne mrlje ili osipe koje često pripisuju neujednačenom tamnjenju ili tragovima od sata.

Iako je to ponekad slučaj, iza ovih promjena mogu se kriti dva potpuno različita stanja koja, osim estetske neugodnosti, mogu izazvati i znatnu nelagodu te stvoriti dojam ozbiljnijeg oštećenja kože, piše Metro.

Opasna kombinacija biljaka i sunca

Jedan od najčešćih uzroka ljetnih kožnih reakcija je fitofotodermatitis, poznat i pod nazivima "Margarita opekline". Riječ je o upalnoj, fototoksičnoj kožnoj reakciji koja nastaje kada koža dođe u kontakt s određenim biljnim kemikalijama, a potom se izloži sunčevom ultraljubičastom zračenju.

Koliko dijagnostika može biti zbunjujuća, objašnjava Shirley Jiang, klinička alergologinja i imunologinja sa Sveučilišta Stanford, navodeći slučaj osmogodišnje djevojčice: "Primili smo je u bolnicu s bolnim osipom, oteklinom i crvenilom na dlanu. Liječnici su isprva sumnjali na infekciju. Djevojčica je prethodno posjetila zoološki vrt gdje joj je žirafa lizala ruku, igrala se u bazenu i boravila na plaži. Kada antibiotska terapija nije dala rezultata, detaljnije ispitivanje otkrilo je ključan podatak: netom prije odlaska na zabavu uz bazen, cijedila je limete."

Spojevi odgovorni za ovu reakciju, furokumarini, prisutni su u nizu biljaka, uključujući citruse poput limete i limuna, ali i celer, peršin, smokve i divlji pastrnjak. Kada sok ili ulje ovih biljaka dospije na kožu, furokumarini postaju "aktivirani" pod utjecajem sunčevih UVA zraka. Ta aktivacija pokreće kemijske procese koji oštećuju stanice kože, što dovodi do upale.

Klinička slika i simptomi

Reakcija se obično ne javlja odmah, već unutar jednog do dva dana. Prvi simptomi su crvenilo, svrbež i osjećaj pečenja. Ubrzo nakon toga mogu se razviti bolni mjehuri ispunjeni tekućinom. Upravo ova faza, s pojavom mjehura i kasnijim ljuštenjem kože, može stvoriti dojam ozbiljnog oštećenja tkiva.

Nakon što se akutna upala smiri, na zahvaćenom području zaostaju tamne mrlje, poznate kao post-upalna hiperpigmentacija. Te mrlje mogu trajati tjednima pa čak i mjesecima, postupno blijedeći. Zbog nepravilnog, često prugastog oblika koji prati tragove curenja soka, ljudi ih često zamijene za neobične ožiljke ili tragove sunčanja.

Foto: Shutterstock

Kada sat postane problem

Drugi, sve češći uzrok promjena na zapešću, nusprodukt je modernog načina života i tehnologije. S porastom popularnosti pametnih satova, koje mnogi korisnici ne skidaju danima, pojavio se i novi problem, iritacija kože koja se razvija ispod remena sata.

Dr. Farah Latif, liječnica i direktorica na klinici Elevate u Cardiffu, objašnjava uzroke ovog stanja: "Stanje, kolokvijalno poznato kao 'watch rot', posljedica je nakupljanja znoja i vlage ispod remena sata, što u kombinaciji s trenjem i toplinom slabi zaštitnu funkciju kože. Osim iritacije, neki pojedinci mogu razviti iritativni ili alergijski kontaktni dermatitis, posebice ako su osjetljivi na materijale poput nikla, gume, boja za kožu ili određene vrste plastike koje se koriste u izradi remena."

Kao i kod fitofotodermatitisa, blijeda traka kože lako se može zamijeniti za trag od sunčanja. Međutim, ključna razlika je u pratećim simptomima: crvenilu, suhoći, svrbežu, ljuštenju ili općoj iritaciji.

Foto: Shutterstock

Prevencija i liječenje

Najbolji pristup za oba stanja je prevencija. U slučaju fitofotodermatitisa, ključno je temeljito oprati ruke sapunom i vodom nakon rukovanja citrusima ili drugim spomenutim biljkama, pogotovo ako se planira boravak na suncu. Nošenje rukavica tijekom vrtlarenja također može spriječiti kontakt.

Ako se reakcija ipak dogodi, blaži simptomi mogu se ublažiti hladnim oblozima. No, u slučaju jakih reakcija i velikih mjehura, nužno je potražiti liječničku pomoć. Liječnik može propisati topikalne kortikosteroidne kreme, a u težim slučajevima i oralne steroide.

Prevencija iritacije uzrokovane satom svodi se na higijenu i pravilan odabir materijala. Dr. Latif savjetuje redovito čišćenje sata i remena, osobito nakon vježbanja. Važno je osigurati da remen nije previše zategnut kako bi se smanjilo trenje i omogućilo koži da diše. Nakon plivanja ili znojenja, potrebno je dobro osušiti i kožu i sat prije ponovnog stavljanja. Ako postoji sumnja na alergiju, promjena remena za onaj od hipoalergenog materijala, poput medicinskog silikona ili titana, može riješiti problem.

POGLEDAJTE GALERIJU