Napravila je ključnu grešku kad je s motornom pilom otišla u vrt: 'Brzo mi je postalo jasno'

Samo je htjela urediti vrt, ali umjesto osjećaja dobro obavljenog posla, Aleksandra Schmidt (42) s Floride prošla je s bolnim osipom, zimicom i poukom da neke biljke mogu biti podmuklije nego što je mislila.

Majka petero djece, koja živi između područja Tampe i Fort Lauderdalea, odlučila je ukloniti prerasle agave oko bazena. Znala je da imaju oštre listove, ali joj nije palo na pamet da njihov toksični sok može izazvati snažnu alergijsku reakciju.

Posegnula za motornom pilom

Kada je shvatila da mačeta nije dovoljna, bez oklijevanja je posegnula za motornom pilom. To se, međutim, pokazalo kao kobna pogreška. Tijekom rezanja zasuli su je sok i sitni komadići agave, a već nakon nekoliko minuta osjetila je snažno peckanje.

''Osjećala sam se kao da me istovremeno izbolo nekoliko pčela. Kad sam pogledala dolje, vidjela sam bezbroj crveno-bakrenih mrlja po nogama'', opisuje Aleksandra. Isprva je mislila da krvari. Ubrzo je, međutim, shvatila da su joj se na kožu zalijepili sitni dijelovi biljke.

Simptomi trajali četiri dana

U pokušaju da sebi pomogne, skočila je u bazen, a zatim odmah otišla pod tuš. ''Noge su mi bile izuzetno nadražene i upaljene. Najviše me prestrašilo što sam dobila zimicu i osjećala sam se stvarno čudno. Brzo mi je postalo jasno da to nije samo običan osip'', opisuje teške trenutke.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Srećom, nisu se pojavili problemi s disanjem ni anafilaktički šok. Pomogla joj je hidrokortizonska krema, a možda i tableta protiv sezonske alergije koju je uzela još tog jutra. U roku od četiri dana svi su simptomi nestali.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Video njezine alergijske reakcije pogledalo je više od tri milijuna ljudi. Neki su zahvaljivali na upozorenju, dok su drugi bili zlobni. No Aleksandru zlobne primjedbe ne smetaju. ''Ako moje iskustvo pomogne barem jednoj osobi da izbjegne istu bol, vrijedilo je objaviti video'', kaže Amerikanka.

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