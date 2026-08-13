Seks skandal trese Francusku! Veleposlanik u rezidenciju doveo 30 žena, evo što je priznao

Francuska je pokrenula stegovni postupak protiv svog veleposlanika u Srednjoafričkoj Republici zbog optužbi za nedolično ponašanje. Prema pisanju francuskog tjednika Le Canard enchaîné, veleposlanik Bruno Foucher (65) je u razdoblju od siječnja 2024. do ožujka 2026. godine u svoju rezidenciju doveo oko 30 žena u dobi od 20 do 30 godina. Neke od njih u rezidenciji bi i prenoćile.

Priznao odnose s dvije žene

Učestali posjeti alarmirali su službenike koji su prijavili sigurnosni propust. Kako navodi francuski tjednik, veleposlanik je priznao da je imao spolne odnose s dvije mlade žene, piše The Guardian.

"Na inicijativu ministarstva, u Banguiju je 2026. godine proveden upravni nadzor. Nakon zaprimanja nalaza te inspekcije, a na zahtjev ministra, ministarstvo je pokrenulo stegovni postupak protiv veleposlanika. Taj je postupak u tijeku", priopćili su iz francuskog Ministarstva vanjskih poslova.

Inspekcija je provedena u travnju, nakon čega je i službeno otvoren postupak. Prema nalazima inspekcijskog izvješća do kojih je došao Le Canard enchaîné, veleposlanik je u rezidenciji imao oko 15 posjeta mjesečno. Također, navodno je osoblju naredio da jednoj od žena dopuste boravak u rezidenciji dok je on bio odsutan.

Zahlađenje odnosa

Foucher je iskusni diplomat koji dužnost veleposlanika u Srednjoafričkoj Republici obnaša od 2023. godine. Ranije je služio kao veleposlanik u Čadu (2006. – 2011.), Iranu (2011. – 2016.) i Libanonu (2017. – 2020.).

Istraga dolazi u osjetljivom trenutku za Francusku. Pariz nastoji obnoviti odnose sa svojom bivšom kolonijom nakon višegodišnjeg zahlađenja izazvanog sve većim utjecajem Rusije u toj regiji.

Paravojna skupina Wagner brine o sigurnosti srednjoafričkog predsjednika Faustina-Archanga Touadere. Francuska već neko vrijeme optužuje Rusiju za poticanje protufrancuskog raspoloženja širom Afrike.

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot u ožujku je posjetio Bangui, glavni grad Srednjoafričke Republike. Tom je prilika pozdravio "potpuni oporavak odnosa" između dviju zemalja.