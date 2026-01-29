Seks skandal u susjedstvu! Procurile odvratne poruke bivšeg šefa obavještajaca: 'Doći ćeš kad-tad'

Seks skandal trese vladu Crne Gore nakon što se u javnosti potkraj prosinca počelo govoriti o eksplicitnim snimkama donedavne državne tajnice u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjane Pajković i Dejana Vukšića, bivšeg savjetnika crnogorskog predsjednika ujedno i bivšeg direktora Agencije za nacionalnu sigurnost (ANB).

Nakon što su se u javnosti pojavile eksplicitne snimke Pajković je za sve okrivila Vukšića i podnijela kaznenu prijavu protiv njega. Vukšić je nakon toga odbacio, kako kaže, "sve netočne, nepotpune i tendenciozne navode kojima se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti Pajković i distribuciju spornih snimki".

A onda je Pajković objavila na društvenim mrežama dio kompromitirajuće prepiske. Pajković tvrdi da je bila izložena prijetnjama i ucjenama Dejana Vukšića.

Na Instagramu je pod "Prijetnje" objavila poruke i audiosnimke razgovora s Vukšićem, za koje tvrdi da dokazuju da joj je prijetio objavljivanjem kompromitirajućih fotografija i videa. Navodi da je bila izložena ekstremnom nasilju kad joj je prvi čovjek do predsjednika države, nekadašnji čelnik obavještajne službe, uporno prijetio da za nju neće biti mjesta ni života u Crnoj Gori.

"On je to meni rekao osobno nakon što sam odbila postupiti onako kako je on od mene tražio" navela je Pajković za Web televiziju.

Čuje se kako joj Vukšić govori da će "cijela Crna Gora morati vidjeti", aludirajući na eksplicitni sadržaj koji se kasnije pojavio u javnosti. U jednoj od poruka Vukšić joj piše: "Sama si završila karijeru", na što mu ona odgovara: "Nemoj mi prijetiti".

Pajković podnijela kaznene prijave

"Imala sam njegov broj telefona, poslala sam mu pristojnu, uljudnu poruku i poslala sam mu videozapise prijetnji njegovog savjetnika. Nisam dobila odgovor. Bili smo zajedno na konferenciji povodom Dana ljudskih prava, što je velika ironija. Svi smo prije svega građani, a onda nositelji dužnosti. Slušala sam predsjednika države, potpredsjednika vlade, vrhovnog tužitelja, suca Vrhovnog suda, svi su puni prava. S druge strane sjedila je pučka pravobraniteljica, moja ministrica i žrtva ekstremnog nasilja", rekla je Pajković.

Govoreći o reakciji predsjednika države, izjavila je da je dobila poruku da treba šutjeti o prijetnjama.

Vukšić je u priopćenju odbacio sve optužbe Pajković navodeći kako je prvi put eksplicitne snimke vidio kad su se počele širiti društvenim mrežama. On navodi da mu je Pajković u listopadu 2024. godine uzela mobilni telefon, koji je potom zloupotrijebljen te da je tada nastala sporna audiosnimka na kojoj se čuje da on njoj prijeti. Poziv je bio s fiksnog telefona iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića.

Mirjana Pajković podnijela je kaznene prijave za prijetnje i osvetničku pornografiju, koja je u Crnoj Gori kazneno djelo, no Tužiteljstvo se još nije oglasilo jer su u fazi izvida te se ne zna hoće li afera dobiti i sudski epilog.

