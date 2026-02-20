Prizori katastrofe lede krv u žilama: Cisterna eksplodirala nasred ceste, ljudi su gorili

Kamion cisterna eksplodirao je nakon što se zabio u zaštitnu ogradu u četvrtak u Santiagu, Čile. U nesreći je pogonulo četvero ljudi, a 17 ih je ozlijeđeno. Nakon eksplozije, ulice je prekrio gusti dim od tekućeg plina koji je prevozila cisterna. Vozila koja su bila parkirana na obližnjem parkiralištu sasvim su izgorjela.

Šef policije Victor Vielma rekao je da je u tijeku istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

Neki svjedoci snimili su brutalnu nesreću, a brojni mještani istrčali su iz kuća nakon eksplozije kako bi vidjeli što se dogodilo. Neki su i počeli bježati kako bi se spasili od katastrofe.

"Nismo mogli izvući ljude iz automobila, ali uspjeli smo spasiti jednu ili dvije osobe koje su gorili na pločniku", rekao je jedan svjedok. Vatrogasci Santiaga, policija i djelatnici hitne medicinske službe odmah su stigli na mjestu događaja.