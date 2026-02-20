Kako da vam gulaš uspije svaki put? Chef Špiček i glumica Arija Rizvić otkrivaju ključne trikove

U novoj epizodi gastro specijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR kuhinja je dobila posebnu energiju jer se chefu Tomislavu Špičeku pridružila se redateljica i glumica Arija Rizvić, koju gledatelji trenutačno prate u RTL-ovoj seriji „Divlje pčele“.

Za treće izdanje serijala chef Špiček odabrao je varijaciju na temu pravog zimskog klasika, junećeg gulaša. Kao i kod mnogih tradicionalnih jela u kojima uživamo kada se temperature spuste, svatko ima svoju verziju recepta koja se prenosi s generacije na generaciju.

Ovom prilikom Špiček je predstavio svoju interpretaciju koja se lagano odmiče od standardnih recepata za gulaš i diskretno koketira s meksičkom kuhinjom, donoseći bogatiji i puniji okus. Na jelovniku je bio juneći gulaš s crvenim grahom, sastojkom koji ovom tradicionalnom jelu daje malo drugačiju dimenziju.

Crveni grah donosi dodatnu punoću, laganu slatkoću i bogatiju teksturu, a istovremeno zaokružuje okuse mesa i začina. Upravo taj detalj jelu daje rustikalnu dubinu i blagu aromatičnu notu koja podsjeća na kombinacije karakteristične za južnije kuhinje.

Arija je na samom početku iskreno priznala da se ne snalazi najbolje sa slanim jelima, ali da je zato prava majstorica slastica. Ipak, uz Špičekove savjete i nekoliko korisnih trikova pokazala se kao odlična pomoćnica u kuhinji, a njezin istančan ukus itekako je došao do izražaja.

Hoće li je konačni rezultat oduševiti, doznajte u trećoj epizodi šeste sezone „Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR“, koja je na programu RTL-a ove subote u 22:00 sata na glavnom kanalu, dok reprizu možete pogledati u nedjelju u 14:10.

Ugodno, domaće ozračje, kvalitetne namirnice i savjeti koji uvijek dobro dođu, ovo je gastro specijal koji se ne propušta.

Dobar vam tek!

