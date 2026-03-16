Pogledajte 300 mil eura vrijednu renovaciju stadiona na kojem će Hrvatska igrati protiv Engleske

Radovi na obnovi u Teksasu su u punom jeku dok se stadion AT&T priprema za domaćinstvo devet utakmica Svjetskog prvenstva.

Pojavile su se fotografije koje pokazuju prve znakove realizacije mega projekta od skoro 300 milijuna eura. Godine 2023. najavljeno je da će mjesto održavanja - koje će zbog FIFA-ine politike biti poznato kao 'Dallas Stadium' tijekom Svjetskog prvenstva - proći kroz mega-renovaciju.

S obzirom na to da je prva utakmica Svjetskog prvenstva na stadionu u Dallasu udaljena manje od tri mjeseca, radi se punom parom.

Vodstvo stadiona bilo je prisiljeno podići razinu terena iznad podnih garnitura kako bi se uskladilo s FIFA-inim propisima. Radovi traju već tri tjedna - i još uvijek ima puno toga za napraviti.

U planovima otkrivenim prije gotovo tri godine navedeno je da će njihova centralno postavljena video ploča – jedna od najvećih na svijetu – biti nadograđena na 4K. Organizatori će također 'ušminkati' trgovine na licu mjesta, kao i dodati više barova i wellness prostora.

Stadion AT&T dom je Dallas Cowboysa i otvoren je od 2009. godine. Ima kapacitet od 80.000 navijača, ali taj se kapacitet može proširiti na 100.000 kada se uzme u obzir broj stajaćih mjesta, a rekordna posjećenost utakmice regularne sezone NFL-a iznosi 105.000.

Na stadionu će Hrvatska igrati svoju prvu utakmicu Mundijala, onu protiv Engleske. Argentina i Nizozemska također će posjetiti stadion koji je predviđen i za jedno od polufinala turnira.

