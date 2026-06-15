Stručnjakinja za skladištenje: Ovako će banane biti svježe i do tjedan dana duže

Tijekom toplijih mjeseci banane su sklone bržem propadanju i privlačenju voćnih mušica. Ipak, postoji jednostavna metoda kojom se njihova svježina može produžiti i do tjedan dana. Riječ je o postupku koji traje manje od dvije minute i zahtjeva samo jedan predmet dostupan u većini kuhinja.

Brzo propadanje banana čest je problem, osobito ljeti. Njihova kora tamni, tekstura postaje gnjecava, a razvija se i neugodan miris. Takvo propadanje voća, osim što predstavlja financijski gubitak, privlači i voćne mušice u kuhinjski prostor. Međutim, postoji iznenađujuće jednostavno rješenje za ovaj problem, piše Mirror.

Foto: Pexels

Zašto banane brzo propadaju?

Uzrok ubrzanog dozrijevanja i propadanja banana leži u plinu etilenu. Banane dozrijevaju otpuštanjem etilena, prirodnog plina koji djeluje kao biljni hormon za sazrijevanje. Ovaj proces potiče razgradnju staničnih stijenki, pretvaranje škroba u šećer i smanjenje kiselosti, čineći banane mekšima i slađima. Međutim, isti plin ubrzava i njihovo propadanje.

Učinak etilena posebno je izražen tijekom ljetnih mjeseci. "Banane dozrijevaju otpuštanjem etilena, prirodnog plina za sazrijevanje. Njegov učinak posebno je snažan pri visokim temperaturama", objasnila je Michèle Borer, stručnjakinja za skladištenje iz tvrtke Bins and Boxes. Kada se prekomjerna količina etilena nakupi u zraku, može uzrokovati truljenje svog obližnjeg voća. Budući da su banane posebno osjetljive na etilen, obično prve propadaju.

Očuvanje dugotrajne svježine

Da bi se proces dozrijevanja usporio, potrebno je ograničiti otpuštanje etilena. Najveća koncentracija ovog plina ispušta se kroz peteljke, odnosno vrh na kojem su banane spojene.

"Omotajte peteljku banane prozirnom folijom ili krpom od pčelinjeg voska kako biste usporili proces dozrijevanja", savjetuje Borer. Čvrstim omotavanjem peteljki smanjuje se količina etilena u okolnom zraku, što pomaže da plod ostane svjež i žut znatno duže.

Iako je prozirna folija idealno rješenje za ovu svrhu, jednako učinkovite alternative su i aluminijska folija ili krpica od pčelinjeg voska, ovisno o dostupnim materijalima. Ipak, stručnjaci ne preporučuju upotrebu papira za pečenje zbog njegove visoke prozračnosti, koja omogućuje plinu da slobodno izlazi, čime se proces sazrijevanja ne sprječava učinkovito.

Foto: Pexels

Ključne pogreške u skladištenju

Uz metodu omotavanja peteljki, ključno je pridržavati se i drugih smjernica za pravilno skladištenje banana. Česte pogreške mogu nesvjesno ubrzati njihovo kvarenje.

Jedna od najčešćih pogrešaka jest skladištenje banana zajedno s drugim voćem. Budući da banane otpuštaju znatno više etilena od većine drugog voća, poput jabuka i avokada, mogu ubrzati dozrijevanje svih plodova u neposrednoj blizini. Stoga se preporučuje čuvati ih odvojeno, primjerice na kuhinjskoj radnoj površini. Vješanje banana na kuku također može pomoći jer omogućuje bolju cirkulaciju zraka i sprječava nastanak tamnih mrlja od pritiska.

Druga česta pogreška odnosi se na skladištenje banana u hladnjaku. Iako niske temperature usporavaju proizvodnju etilena, hladnjak može oštetiti koru banane. Enzimi u kori na hladnoći uzrokuju njezino crnjenje, dok plod postaje kašast. Zbog toga se zelene banane nikada ne bi trebale stavljati u hladnjak jer neće pravilno dozrijeti. Iznimka su zrele banane čija se svježina želi produljiti za dan ili dva; one se mogu pohraniti u hladnjak kako bi plod ostao čvršći.

Pravilnim skladištenjem, koje uključuje metodu s omotavanjem peteljki i odvajanje od drugog voća, svježina banana može se produžiti za najmanje tjedan dana, a ponekad i do dva tjedna, ovisno o sobnoj temperaturi. Takvim se pristupom ne samo štedi novac, već se i doprinosi smanjenju bacanja hrane.

Procjenjuje se da se svake godine baci oko 50 milijuna tona banana, a pravilno skladištenje predstavlja jednostavan korak u smanjenju tog otpada. U slučaju da banane ipak prezriju, ne treba ih bacati jer su idealne za pripremu slastica poput kruha od banane, kao i za napitke poput smoothieja ili smjesu za palačinke.

POGLEDAJTE GALERIJU