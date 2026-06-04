Ovo je tajna sočnog kukuruza s roštilja: Zaboravite maslac, jedan sastojak je ključ
Ovaj jednostavan način pripreme daje ukusne rezultate i dobro se uklapa u različite prigode — od ljetnih druženja do obogaćivanja svakodnevnih obroka
Topli mjeseci nezamislivi su bez druženja uz roštilj, a opojni miris pečenog kukuruza jedan je od simbola tih trenutaka. Iako većina po navici poseže za maslacem, jedan često zanemaren sastojak može transformirati ovaj prilog u pravu gastronomsku senzaciju i podići ga na potpuno novu razinu okusa.
Iako se na prvu može činiti kao neobičan izbor, kulinarske prednosti majoneze u pripremi kukuruza daleko nadmašuju one maslaca, piše Express.
Recept za kukuruz s roštilja
Ova tehnika inspirirana je živopisnom uličnom kuhinjom Meksika, gdje je jelo poznato kao "elote" nacionalni specijalitet. Tamo se vrući, ispečeni klipovi premazuju majonezom, a zatim uvaljaju u mješavinu naribanog sira, čilija u prahu i svježeg korijandera te prelijevaju sokom limete. Rezultat je bogata kombinacija okusa – slatkog, slanog, pikantnog i kremastog.
Sastojci:
- 4 svježa klipa kukuruza, očišćena
- 100 g majoneze
- 50 g naribanog sira (tradicionalno Cotija, no poslužit će i feta ili parmezan)
- 1 žličica čilija u prahu
- Svježi korijander, sitno nasjeckan
- 1 limeta, narezana na kriške
- Sol i papar po želji
Priprema:
- Zagrijte roštilj na srednje jaku temperaturu. Pecite klipove direktno na rešetki, povremeno ih okrećući, otprilike sedam do 10 minuta, dok ne dobiju lagano pougljenjene tragove.
- Dok se kukuruz peče, u zdjeli pomiješajte majonezu, sok polovice limete, čili u prahu, sol i papar.
- Vruće klipove kukuruza odmah obilno premažite pripremljenom smjesom majoneze.
- Premazane klipove pospite naribanim sirom i svježe nasjeckanim korijanderom.
- Poslužite odmah uz kriške limete za dodatno cijeđenje soka po želji.
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