Ovo je tajna sočnog kukuruza s roštilja: Zaboravite maslac, jedan sastojak je ključ

Topli mjeseci nezamislivi su bez druženja uz roštilj, a opojni miris pečenog kukuruza jedan je od simbola tih trenutaka. Iako većina po navici poseže za maslacem, jedan često zanemaren sastojak može transformirati ovaj prilog u pravu gastronomsku senzaciju i podići ga na potpuno novu razinu okusa.

Iako se na prvu može činiti kao neobičan izbor, kulinarske prednosti majoneze u pripremi kukuruza daleko nadmašuju one maslaca, piše Express.

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Recept za kukuruz s roštilja

Ova tehnika inspirirana je živopisnom uličnom kuhinjom Meksika, gdje je jelo poznato kao "elote" nacionalni specijalitet. Tamo se vrući, ispečeni klipovi premazuju majonezom, a zatim uvaljaju u mješavinu naribanog sira, čilija u prahu i svježeg korijandera te prelijevaju sokom limete. Rezultat je bogata kombinacija okusa – slatkog, slanog, pikantnog i kremastog.

Sastojci:

4 svježa klipa kukuruza, očišćena

100 g majoneze

50 g naribanog sira (tradicionalno Cotija, no poslužit će i feta ili parmezan)

1 žličica čilija u prahu

Svježi korijander, sitno nasjeckan

1 limeta, narezana na kriške

Sol i papar po želji

Priprema:

Zagrijte roštilj na srednje jaku temperaturu. Pecite klipove direktno na rešetki, povremeno ih okrećući, otprilike sedam do 10 minuta, dok ne dobiju lagano pougljenjene tragove. Dok se kukuruz peče, u zdjeli pomiješajte majonezu, sok polovice limete, čili u prahu, sol i papar. Vruće klipove kukuruza odmah obilno premažite pripremljenom smjesom majoneze. Premazane klipove pospite naribanim sirom i svježe nasjeckanim korijanderom. Poslužite odmah uz kriške limete za dodatno cijeđenje soka po želji.

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