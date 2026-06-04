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NEOBIČNO, ALI FINO /

Ovo je tajna sočnog kukuruza s roštilja: Zaboravite maslac, jedan sastojak je ključ

Ovo je tajna sočnog kukuruza s roštilja: Zaboravite maslac, jedan sastojak je ključ
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Foto: Shutterstock

Ovaj jednostavan način pripreme daje ukusne rezultate i dobro se uklapa u različite prigode — od ljetnih druženja do obogaćivanja svakodnevnih obroka

4.6.2026.
19:06
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Topli mjeseci nezamislivi su bez druženja uz roštilj, a opojni miris pečenog kukuruza jedan je od simbola tih trenutaka. Iako većina po navici poseže za maslacem, jedan često zanemaren sastojak može transformirati ovaj prilog u pravu gastronomsku senzaciju i podići ga na potpuno novu razinu okusa.

Iako se na prvu može činiti kao neobičan izbor, kulinarske prednosti majoneze u pripremi kukuruza daleko nadmašuju one maslaca, piše Express.

Ovo je tajna sočnog kukuruza s roštilja: Zaboravite maslac, jedan sastojak je ključ
Foto: Shutterstock

Recept za kukuruz s roštilja

Ova tehnika inspirirana je živopisnom uličnom kuhinjom Meksika, gdje je jelo poznato kao "elote" nacionalni specijalitet. Tamo se vrući, ispečeni klipovi premazuju majonezom, a zatim uvaljaju u mješavinu naribanog sira, čilija u prahu i svježeg korijandera te prelijevaju sokom limete. Rezultat je bogata kombinacija okusa – slatkog, slanog, pikantnog i kremastog.

Sastojci:

  • 4 svježa klipa kukuruza, očišćena
  • 100 g majoneze
  • 50 g naribanog sira (tradicionalno Cotija, no poslužit će i feta ili parmezan)
  • 1 žličica čilija u prahu
  • Svježi korijander, sitno nasjeckan
  • 1 limeta, narezana na kriške
  • Sol i papar po želji

Priprema:

  1. Zagrijte roštilj na srednje jaku temperaturu. Pecite klipove direktno na rešetki, povremeno ih okrećući, otprilike sedam do 10 minuta, dok ne dobiju lagano pougljenjene tragove.
  2. Dok se kukuruz peče, u zdjeli pomiješajte majonezu, sok polovice limete, čili u prahu, sol i papar.
  3. Vruće klipove kukuruza odmah obilno premažite pripremljenom smjesom majoneze.
  4. Premazane klipove pospite naribanim sirom i svježe nasjeckanim korijanderom.
  5. Poslužite odmah uz kriške limete za dodatno cijeđenje soka po želji.

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