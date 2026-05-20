Recept za jednostavan kruh iz friteze na vrući zrak za koji vam trebaju samo dva sastojka

Malo se toga može mjeriti s mirisom i okusom svježe pečenog domaćeg kruha, no mnoge obeshrabre komplicirani recepti. Ipak, jedan recept koji se proširio društvenim mrežama mogao bi to promijeniti. Riječ je o kruhu za koji su potrebna samo dva glavna sastojka, grčki jogurt i samodizajuće brašno, a priprema se u popularnoj fritezi na vrući zrak, obećavajući ukusnu štrucu uz minimalan trud, bez kvasca i beskonačnih sati čekanja.

Recept je postao viralan nakon što ga je objavila food blogerica Emily Scott. Privukao je pažnju novinarke Nicole Roy koja ga je odlučila isprobati.

"Nisam očekivala ništa posebno u prvom pokušaju, ali krajnji rezultat bio je toliko impresivan da ne mogu vjerovati koliko je bilo lako i ukusno", izjavila je. "Korica je bila nevjerojatno hrskava dok sam ga rezala, a unutrašnjost je bila divno žilava, poput sourdough kruha, ali čak i bolja." Dodala je kako je kruh još ukusniji kada se tostira, poslužen s maslacem ili omiljenim namazom, te zaključila kako joj je ovo sigurno prvi, ali ne i zadnji put da peče kruh kod kuće.

Recept za kruh od dva sastojka iz friteze na vrući zrak

Sastojci:

350 g samodizajućeg brašna

300 g grčkog jogurta

1 prstohvat soli

Za premaz i posip (po želji):

1 jaje

Malo mlijeka

Sjemenke sezama, lana ili druge po izboru

Priprema korak po korak:

U veću posudu stavite samodizajuće brašno i dodajte prstohvat soli te kratko promiješajte. Dodajte grčki jogurt i sve sjedinite rukama, žlicom ili mikserom dok ne dobijete glatko, jednolično tijesto. Ako vam se čini presuhim, dodajte malo vode. Oblikujte tijesto u štrucu. Pripremite premaz tako što ćete u manjoj posudi umutiti jedno jaje s malo mlijeka. Obložite košaru friteze papirom za pečenje i u nju stavite oblikovano tijesto. Obilno premažite štrucu pripremljenim jajetom, a zatim po želji pospite sjemenkama. Postavite fritezu na program za pečenje i pecite kruh 40 minuta na 160 °C. Znat ćete da je gotov kada kucnete po dnu štruce i čujete šupalj zvuk.

POGLEDAJTE GALERIJU