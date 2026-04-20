Sve su popularnije u kuhinji, ali jesu li zdrave koliko mislimo? Stručnjaci upozorili na rizike

Friteza na vrući zrak, uređaj koji se od noviteta brzo pretvorio u neizostavan dio mnogih kuhinja, iznimno je brzo postao popularan u brojnim kućanstvima.

Dok ih mnogi smatraju zdravijom alternativom prženju, dio stručnjaka upozorava na potencijalne zamke. Sve se češće postavlja pitanje koliko su takvi uređaji doista sigurni za svakodnevnu upotrebu.

Kako friteze na vrući zrak funkcioniraju?

Friteza na vrući zrak u osnovi je kompaktna konvekcijska pećnica. Umjesto da hranu uranja u velike količine ulja, ovaj uređaj koristi grijaći element za zagrijavanje zraka u maloj komori, koji snažan ventilator tjera da brzo cirkulira oko hrane. Budući da je prostor zatvoren, a zrak se neprestano kreće, toplina se učinkovito prenosi na površinu namirnica. To ubrzava gubitak vlage i stvara hrskavi vanjski sloj.

Istovremeno, visoke temperature pokreću Maillardovu reakciju, prirodni proces u kojem proteini i šećeri reagiraju kako bi stvorili zlatno-smeđu boju i bogate okuse povezane s prženom ili pečenom hranom. Jednostavnije rečeno, to je mala, snažna pećnica dizajnirana za brzo kuhanje hrane, oponašajući teksturu prženja uz minimalnu upotrebu ulja.

Jesu li zdravije od klasičnog prženja?

Budući da koriste vrlo malo ili nimalo ulja, friteze na vrući zrak mogu pomoći u smanjenju ukupnog unosa masti i kalorija, što može smanjiti rizik od problematičnih zdravstvenih stanja povezanih s prehranom bogatom mastima, poput pretilosti i bolesti srca.

Međutim, stručnjaci naglašavaju da zdravstvena korist ovisi o tome što kuhate. Kobasice, medaljoni i krumpirići ne postaju zdrava hrana samo zato što su pripremljeni u fritezi na vrući zrak.

Specijalistica dijetetičarka Nichola Ludlam-Raine izjavila je za Daily Mail Online da je najveća zabluda koju ljudi imaju ta da friteze automatski čine hranu zdravom. "Iako mogu smanjiti količinu potrebnog ulja, ukupna zdravstvena vrijednost i dalje ovisi o tome što kuhate. Povrće ili nemasni proteini prženi na zraku mogu biti odlična opcija, ali ultraprerađena hrana poput čipsa, medaljona i peciva i dalje će biti bogata solju, mastima i kalorijama", pojasnila je.

Potencijalni zdravstveni rizici

Svaki uređaj koji zagrijava hranu na visokom temperaturama nosi potencijalne opasnosti. Od kemijskih spojeva koji nastaju tijekom kuhanja do premaza samog uređaja, važno je biti svjestan mogućih rizika.

Stvaranje akrilamida

Jedna od glavnih briga odnosi se na akrilamid, kemijski spoj koji može nastati u škrobnoj hrani poput krumpira kada se kuha na visokim temperaturama. Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) klasificirala ga je kao vjerojatno kancerogenog za ljude. Važno je naglasiti da se to ne odnosi isključivo na friteze na vrući zrak, već na svaku metodu kuhanja na visokoj temperaturi, uključujući pečenje i prženje.

Neke studije pokazuju da prženje na zraku proizvodi manje štetnih spojeva od prženja u dubokom ulju. Rizik se može smanjiti izbjegavanjem prekomjernog pečenja ili zagorijevanja hrane te ciljanjem na svijetlo zlatnu boju umjesto tamno smeđe.

Vječne kemikalije i premazi

Također se raspravlja o takozvanim "vječnim kemikalijama" (PFAS), koje se koriste u nekim neprianjajućim premazima. Ove tvari nisu jedinstvene za friteze, ali postoji zabrinutost zbog potencijalne izloženosti ako se premazi oštete ili pregriju. Košare friteza obično su obložene politetrafluoretilenom (PTFE), poznatijim kao teflon. On je siguran na uobičajenim temperaturama kuhanja oko 200°C, ali se iznad 260°C može početi raspadati i ispuštati pare.

Stariji premazi sadržavali su PFOA, spoj koji je u nekim studijama povezan s rakom i oštećenjem jetre, no mnogi od tih spojeva više se ne koriste u modernom posuđu. Potrošačima se savjetuje da traže proizvode s oznakom "bez PFAS" ili "bez PFOA" ili da biraju modele s košarama od nehrđajućeg čelika ili keramike.

Utjecaj na kvalitetu zraka

Iako je tvrdnja reality zvijezde Gemme Collins da joj je friteza "isisala sav kisik" iz kuhinje izazvala podsmijeh, neka istraživanja pokazuju da ovi uređaji mogu utjecati na kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru. Studije pokazuju da mnogi kuhinjski aparati ispuštaju ultrafine čestice (UFP), koje se mogu udahnuti duboko u pluća.

Istraživači s Nacionalnog sveučilišta Pusan u Južnoj Koreji otkrili su da i friteze ispuštaju značajne razine ovih čestica pri radu na 200°C. Stručnjaci preporučuju redovito čišćenje kako bi se spriječilo nakupljanje ostataka masnoće te osiguravanje dobrog protoka zraka u kuhinji tijekom i nakon upotrebe.

Savjeti za sigurnu upotrebu

Kako biste smanjili rizike, važno je pravilno koristiti i održavati uređaj. Prvo, osigurajte da je prostor dobro prozračen, a friteza postavljena najmanje 15 cm od zidova ili drugih površina. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi jer to može dovesti do pregrijavanja, zagorijevanja hrane, pa čak i opasnosti od požara.

Ključno je i temeljito čišćenje nakon svake upotrebe. Redovitim uklanjanjem masnoće i ostataka hrane sprječavate dim, neugodne mirise i potencijalne opasnosti.

Iako su vrlo svestrane, neke namirnice nisu prikladne za ovu metodu kuhanja. Vrlo mokra tijesta ne funkcioniraju dobro, a tekuća hrana poput juha i umaka može se proliti u grijaći element i uzrokovati štetu. Namirnice koje ispuštaju puno masnoće, poput vrlo masne slanine, mogu dovesti do nakupljanja ulja na dnu uređaja, što povećava rizik od dima. Također, veliki komadi mesa mogu izvana potamniti prije nego što dosegnu sigurnu unutarnju temperaturu.

Friteze na vrući zrak mogu biti koristan alat za pripremu obroka s manje masnoće, ali nisu čarobno rješenje za zdravu prehranu. Njihova učinkovitost i sigurnost ovise o vrsti hrane koju pripremate, kao i o pravilnoj upotrebi i održavanju samog uređaja.

