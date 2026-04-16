Donosimo recepte iz 'Igre chefova' koju su oduševili: Zašto ih ne biste isprobali?!

Marija je u prvoj epizodi showa "Igra chefova" pripremila teleću jetru s kremom od luka, karameliziranim jabukama jabuke i uljem od peršina.

Recept za teleću jetru s kremom od luka

Za RTL.hr je izdvojila svoj recept.

Popis namirnica:

0,5 kg teleće jetre,

1 kg luka,

3 jabuke,

1 maslac,

1 l ulja,

1 l mlijeka,

1 kg oštrog brašna,

50 g peršina,

grančica timijana,

1 kg šećera,

1 kg soli (ili srednja bočica od 200–250 g) ili 120 g bočica,

srednja bočica 200–250 g bijelog papra te isto tako crni papar mljeveni.

Priprema:

Teleću jetru očistimo od opne, uklonimo žilice, a pečemo ju na srednje jakoj vatri oko 1,5 do 2 minute sa svake strane. Dodamo malo maslaca, grančicu timijana i bastiramo ju cca 60 sekundi. Jabuke ogulimo, očistimo i nasjeckamo na kocke. Zatim ih pržimo na maslacu uz dodatak malo šećera zbog karamelizacije te malo soka od limuna. Luk očistimo, nasiječemo ga na polumjesece te pirjamo ga na biljnom ulju. Podlijevamo ga s povrtnim temeljcem te ga zatim u blenderu izmiksamo. Protisnemo ga kroz sito da ne ostanu grudice, zatim dodamo malo maslaca radi kremoznosti. Peršin očistimo, potrebni su samo listovi. Listove blanširamo u ključaloj vodi, zatim ih vadimo u jako hladnu vodu kako ne bi izgubili boju. Listove zatim stavimo u blender uz dodatak biljnog ulja i malo soli. Miksamo ih te protisnemo kroz sito i po mogućnosti još jednom kroz gazu kako bi nastalo zeleno, bistro ulje od peršina. Stavljamo u sqezee bocu i iz nje poslužujemo. Korjenasto povrće za temeljac ogulimo, operemo i stavimo pržiti na malo ulja. Zatim podlijemo vodom, dodamo papar u zrnu, lovorov list i lagano kuhamo da bude fini ukusni povrtni temeljac.

Recept za seitan u vinu

Ines je u "Igri chefova" pripremala seitan u vinu, odnosno seitan u umaku od vina i pire krumpir s baby mrkvama. Donosimo vam ovaj sočan vegetarijanski recept!

Namirnice:

Za pire:

Krumpir 200 g

Maslac 150 g

Mlijeko 200 ml

Vrhnje za kuhanje 50 ml

Za seitan steak i umak:

Seitan 500 g

Šarene baby mrkve 250 g

Ljutika 3 kom

Češnjak 2 češnja

Vino 500 ml

Soja sos 50-100 ml

Maslinovo ulje – po potrebi

Začini i dodaci:

Sol

Papar u zrnu (mlinac)

Svježi vlasac

Muškatni oraščić

Postupak:

Pire:

Oguliti krumpir, narezati ga na kockice i staviti kuhati u posoljenu vodi. Kada omekša, ubaciti ga u prešu za krumpir i istisnuti ga. Na tako istisnut krumpir dodati maslac, malo vrhnja i još soli. Sve izmiješati u lijepu masu koju je potrebno još jednom protisnuti kroz sitno sito. Kada se istisne krumpir, dodati mlijeka po potrebi da pire ne bude pregust, niti prerijedak.

Seitan:

Seitan izvana začiniti sa soli i paprom, utrljati u njega maslinovog ulja i pustiti da se malo marinira. Nakon 15-ak minuta staviti cijeli seitan na vruće ulje. Sa svake strane ga peći cca dvije minute na laganoj vatri dok ne poprimi hrskavu koricu i zlatnu boju. Maknuti s vatre.

Vino:

Narezati ljutiku na sitne kockice i dinstati na maslinovom ulju. Dodati češnjak i stapku ružmarina. Kada ljutika omekša dodati vino, cca 200 ml. Posoliti i popapriti i pustiti da se kuha i vino reducira. Dodavati vodu i vino po potrebi dok se ne dobije traženi okus i gustoća koja bi trebala biti kremasta, ne prerijetka i ne pregusta. Dodati zeru soja sosa.

Baby mrkve:

Baby mrkve oprati i odrezati višak stabljike, začiniti začinskim biljem, soli i maslinovim uljem. Staviti ih peći u pećnicu na 170 stupnjeva, 25 minuta. Sve zajedno poslužiti.

Recept za gofa na Bartolov način

Bartol je u "Igri chefova" pripremio riblje jelo.

Umak od pancete

Sastojci:

200 g dimljene pancete

200 g mrkve

200 g kapule (luka)

150 g gljiva

200 ml bijelog vina

10 g dimljene slatke paprike u prahu

20 g timijana

20 g ružmarina

50 g pelata

20 g peršina

4 češnja češnjaka

Gustin – po potrebi

Papar – po potrebi

Sol – po potrebi

Priprema:

Dimljenu pancetu narezati na jednake ploške i popržiti u loncu. Mrkvu, kapulu, gljive i češnjak očistiti i narezati na jednake komade (cca 5 mm). Dodati u lonac i dinstati dok povrće ne omekša. Dodati pelate i lagano ih karamelizirati, zatim podliti bijelim vinom i reducirati za 50 %. Doliti 1,5 L vode, dodati timijan, ružmarin, stabljike peršina i papar. Kuhati na laganoj vatri oko 2 sata. Smjesu procijediti. Umak dodatno reducirati do željene gustoće, začiniti po ukusu i po potrebi zgusnuti gustinom.

Pečeni poriluk

Priprema:

Oprati 2 komada poriluka i ukloniti zelene listove. Bijeli dio lagano nauljiti i posoliti. Peći u pećnici na 220 C, 10–15 minuta. Nakon pečenja ostaviti da se ohladi, zatim ukloniti prva dva (zagorena) sloja.

Hrskavi krumpir

Priprema:

Krumpir naribati na grubu stranu ribeža. Dobro isprati u hladnoj vodi, zatim ocijediti i posušiti krpom. Pržiti u dubokom ulju na 140–150 C oko 5 minuta. Izvaditi na papirnati ubrus i posoliti.

Zeleno ulje

Sastojci:

100 g vlasca

100 g listova peršina

200 ml biljnog ulja

Priprema:

Sve sastojke izmiksati do glatke teksture i procijediti kroz fino sito ili gazu.

Filet gofa

Filet gofa pržiti u tavi na malo ulja. Posoliti i popapriti po ukusu.

Recept za žabe na kapuli

Luka je u "Igri chefova" servirao žabe na kapuli, a mi vam donosimo recept.

Sastojci:

Žablji kraci 1 kg

Crveni luk 1 kg

Lovorov list 4 lista

Timijan 3 g

Menta 10 g

Čaj od mente 10 g

Lecitin 20 g

Maslinovo ulje 0,5 dl

Suncokretovo ulje 1 žlica

Vino pošip 0,4 dl

Limun 3 komada

Šećer 3 g

Sol

Papar

Priprema:

Luk narezati na polumjesece. U tavu dodati maslinovo ulje, luk, lovorov list i sol te ga izdinstati dok ne uvene. Žablje krakove odvojiti od trupa, a gornje dijelove staviti u mali lonac zajedno s ostatkom crvenog luka, maslinovim uljem, vodom i lovorom. Prokuhati kako bi se dobio temeljac koji ćemo po potrebi dodavati luku i žabama. Kad luk uvene, dodati žablje krakove i svježi timijan te deglazirati bijelim vinom. Dodati malo temeljca, poklopiti i pustiti da kuha 5 do 8 minuta, dok vino ne ispari.

Recept za Bami goreng s kozicama

Donosimo recept za Lininu azijsku rapsodiju iz "Igre chefova". Lina je pripremala Bami goreng s kozicama.

Sastojci:

Repovi kozica

Rižini rezanci – 1 paket (preporučeni široki rižini rezanci)

Kupus – pola glavice

Mrkva – 2 komada

Luk – 1 komad

Češnjak – 4 češnja

Mladi luk – 1 komad

Jaja – 3 komada

Soy sauce

Kečap Manis

Oyster sauce

Ketchup

Senf

Hot Chilli sauce po izboru

Dimljena crvena paprika

Češnjak u granulama

Bijeli papar

Sol

Korijandar

Mješavina začina po izboru

Suncokretovo ulje

Brašno

Postupak:

Smrznute repove kozica stavimo u mlaku vodu da se odleđuju. Za to vrijeme pripremamo tekuću i suhu smjesu za prženje kozica. Za tekuću smjesu u zdjelici pomiješamo 2 jaja, žlicu senfa i 2 žlice Hot Chilli umaka prema izboru. Za suhu smjesu u posudi s poklopcem pomiješamo 5 žlica brašna, 2 žlice dimljene crvene paprike, 1 žlicu češnjaka u granulama, žlicu mješavine začina po izboru i sol. Pripremamo umak za wok. U zdjelici umiješamo Soy sauce, Kečap Manis (slatki sojin umak), Oyster sauce i ketchup. Omjer je otprilike: 4 žlice Soy saucea, 2 žlice Kečap Manisa, 4 velike žlice ketchupa, 1 i pol žlica Oyster saucea. No točne količine puno ovise o količini rezanaca i povrća koje imate u woku. Radimo pripremu povrća. Mrkve, luk i češnjak ogulimo. Mrkve, luk i svježi kupus tanko režemo tehnikom julienne, a češnjak na tanke krugove. U wok tavu nalijevamo ulje tako da prekrije dno. Redom ubacujemo narezano povrće: prvo luk, onda mrkvu, malo kasnije kupus, i naposljetku češnjak. Kada je sve povrće gotovo, u wok nalijevamo pripremljeni umak za wok i dodajemo suhe začine: sol, češnjak u granulama, korijandar, mješavinu začina po izboru. Istovremeno pripremamo i repove kozica. Kozice dobro osušimo papirnatim ubrusom, zatim ubacimo desetak komada kozica u mokru smjesu. Vilicom vadimo mokre kozice, stavljamo u zdjelu s poklopcem sa suhom smjesom i snažno protresemo da se dobro oblože. U lonac ulijemo ulje otprilike tri prsta visine te pržimo kozice do zlatne boje. Rižine rezance pripremamo prema uputama na pakiranju. Najvjerojatnije će ih biti potrebno natopiti u vrućoj vodi na nekoliko minuta. Gotove rezance ocijedimo, dodajemo u wok i pomiješamo s gotovim povrćem. Pripremamo jaje i mladi luk za garnish (dodatak za dekoraciju). Jaje istučemo vilicom u zdjelici i ispečemo tanko poput palačinke. Zarolamo ga u rolicu i narežemo na tanke trakice. Mladi luk narežemo na tanke kružiće. Za kraj, serviranje. Na tanjur prvo stavimo tjesteninu s povrćem, zatim pržene kozice, te sve posipamo s trakicama pečenog jaja i mladim lukom. Uživajte!

