Donosimo recepte iz 'Igre chefova' koju su oduševili: Zašto ih ne biste isprobali?!
Marija, Ines, Bartol, Luka i Lina pokazali su iznimno kulinarsko umijeće u RTL-ovu showu 'Igra chefova'. Donosimo recepte za njihova jela
Marija je u prvoj epizodi showa "Igra chefova" pripremila teleću jetru s kremom od luka, karameliziranim jabukama jabuke i uljem od peršina.
Recept za teleću jetru s kremom od luka
Za RTL.hr je izdvojila svoj recept.
Popis namirnica:
- 0,5 kg teleće jetre,
- 1 kg luka,
- 3 jabuke,
- 1 maslac,
- 1 l ulja,
- 1 l mlijeka,
- 1 kg oštrog brašna,
- 50 g peršina,
- grančica timijana,
- 1 kg šećera,
- 1 kg soli (ili srednja bočica od 200–250 g) ili 120 g bočica,
- srednja bočica 200–250 g bijelog papra te isto tako crni papar mljeveni.
Priprema:
- Teleću jetru očistimo od opne, uklonimo žilice, a pečemo ju na srednje jakoj vatri oko 1,5 do 2 minute sa svake strane. Dodamo malo maslaca, grančicu timijana i bastiramo ju cca 60 sekundi.
- Jabuke ogulimo, očistimo i nasjeckamo na kocke. Zatim ih pržimo na maslacu uz dodatak malo šećera zbog karamelizacije te malo soka od limuna.
- Luk očistimo, nasiječemo ga na polumjesece te pirjamo ga na biljnom ulju. Podlijevamo ga s povrtnim temeljcem te ga zatim u blenderu izmiksamo. Protisnemo ga kroz sito da ne ostanu grudice, zatim dodamo malo maslaca radi kremoznosti.
- Peršin očistimo, potrebni su samo listovi. Listove blanširamo u ključaloj vodi, zatim ih vadimo u jako hladnu vodu kako ne bi izgubili boju.
- Listove zatim stavimo u blender uz dodatak biljnog ulja i malo soli. Miksamo ih te protisnemo kroz sito i po mogućnosti još jednom kroz gazu kako bi nastalo zeleno, bistro ulje od peršina. Stavljamo u sqezee bocu i iz nje poslužujemo.
- Korjenasto povrće za temeljac ogulimo, operemo i stavimo pržiti na malo ulja. Zatim podlijemo vodom, dodamo papar u zrnu, lovorov list i lagano kuhamo da bude fini ukusni povrtni temeljac.
Recept za seitan u vinu
Ines je u "Igri chefova" pripremala seitan u vinu, odnosno seitan u umaku od vina i pire krumpir s baby mrkvama. Donosimo vam ovaj sočan vegetarijanski recept!
Namirnice:
Za pire:
- Krumpir 200 g
- Maslac 150 g
- Mlijeko 200 ml
- Vrhnje za kuhanje 50 ml
Za seitan steak i umak:
- Seitan 500 g
- Šarene baby mrkve 250 g
- Ljutika 3 kom
- Češnjak 2 češnja
- Vino 500 ml
- Soja sos 50-100 ml
- Maslinovo ulje – po potrebi
Začini i dodaci:
- Sol
- Papar u zrnu (mlinac)
- Svježi vlasac
- Muškatni oraščić
Postupak:
Pire:
- Oguliti krumpir, narezati ga na kockice i staviti kuhati u posoljenu vodi. Kada omekša, ubaciti ga u prešu za krumpir i istisnuti ga.
- Na tako istisnut krumpir dodati maslac, malo vrhnja i još soli. Sve izmiješati u lijepu masu koju je potrebno još jednom protisnuti kroz sitno sito.
- Kada se istisne krumpir, dodati mlijeka po potrebi da pire ne bude pregust, niti prerijedak.
Seitan:
- Seitan izvana začiniti sa soli i paprom, utrljati u njega maslinovog ulja i pustiti da se malo marinira. Nakon 15-ak minuta staviti cijeli seitan na vruće ulje.
- Sa svake strane ga peći cca dvije minute na laganoj vatri dok ne poprimi hrskavu koricu i zlatnu boju. Maknuti s vatre.
Vino:
- Narezati ljutiku na sitne kockice i dinstati na maslinovom ulju. Dodati češnjak i stapku ružmarina.
- Kada ljutika omekša dodati vino, cca 200 ml. Posoliti i popapriti i pustiti da se kuha i vino reducira.
- Dodavati vodu i vino po potrebi dok se ne dobije traženi okus i gustoća koja bi trebala biti kremasta, ne prerijetka i ne pregusta. Dodati zeru soja sosa.
Baby mrkve:
- Baby mrkve oprati i odrezati višak stabljike, začiniti začinskim biljem, soli i maslinovim uljem.
- Staviti ih peći u pećnicu na 170 stupnjeva, 25 minuta. Sve zajedno poslužiti.
Recept za gofa na Bartolov način
Bartol je u "Igri chefova" pripremio riblje jelo.
Umak od pancete
Sastojci:
- 200 g dimljene pancete
- 200 g mrkve
- 200 g kapule (luka)
- 150 g gljiva
- 200 ml bijelog vina
- 10 g dimljene slatke paprike u prahu
- 20 g timijana
- 20 g ružmarina
- 50 g pelata
- 20 g peršina
- 4 češnja češnjaka
- Gustin – po potrebi
- Papar – po potrebi
- Sol – po potrebi
Priprema:
- Dimljenu pancetu narezati na jednake ploške i popržiti u loncu.
- Mrkvu, kapulu, gljive i češnjak očistiti i narezati na jednake komade (cca 5 mm). Dodati u lonac i dinstati dok povrće ne omekša.
- Dodati pelate i lagano ih karamelizirati, zatim podliti bijelim vinom i reducirati za 50 %.
- Doliti 1,5 L vode, dodati timijan, ružmarin, stabljike peršina i papar. Kuhati na laganoj vatri oko 2 sata.
- Smjesu procijediti.
- Umak dodatno reducirati do željene gustoće, začiniti po ukusu i po potrebi zgusnuti gustinom.
Pečeni poriluk
Priprema:
- Oprati 2 komada poriluka i ukloniti zelene listove.
- Bijeli dio lagano nauljiti i posoliti.
- Peći u pećnici na 220 C, 10–15 minuta.
- Nakon pečenja ostaviti da se ohladi, zatim ukloniti prva dva (zagorena) sloja.
Hrskavi krumpir
Priprema:
- Krumpir naribati na grubu stranu ribeža.
- Dobro isprati u hladnoj vodi, zatim ocijediti i posušiti krpom.
- Pržiti u dubokom ulju na 140–150 C oko 5 minuta.
- Izvaditi na papirnati ubrus i posoliti.
Zeleno ulje
Sastojci:
- 100 g vlasca
- 100 g listova peršina
- 200 ml biljnog ulja
Priprema:
Sve sastojke izmiksati do glatke teksture i procijediti kroz fino sito ili gazu.
Filet gofa
Filet gofa pržiti u tavi na malo ulja. Posoliti i popapriti po ukusu.
Recept za žabe na kapuli
Luka je u "Igri chefova" servirao žabe na kapuli, a mi vam donosimo recept.
Sastojci:
- Žablji kraci 1 kg
- Crveni luk 1 kg
- Lovorov list 4 lista
- Timijan 3 g
- Menta 10 g
- Čaj od mente 10 g
- Lecitin 20 g
- Maslinovo ulje 0,5 dl
- Suncokretovo ulje 1 žlica
- Vino pošip 0,4 dl
- Limun 3 komada
- Šećer 3 g
- Sol
- Papar
Priprema:
- Luk narezati na polumjesece. U tavu dodati maslinovo ulje, luk, lovorov list i sol te ga izdinstati dok ne uvene.
- Žablje krakove odvojiti od trupa, a gornje dijelove staviti u mali lonac zajedno s ostatkom crvenog luka, maslinovim uljem, vodom i lovorom. Prokuhati kako bi se dobio temeljac koji ćemo po potrebi dodavati luku i žabama.
- Kad luk uvene, dodati žablje krakove i svježi timijan te deglazirati bijelim vinom. Dodati malo temeljca, poklopiti i pustiti da kuha 5 do 8 minuta, dok vino ne ispari.
Recept za Bami goreng s kozicama
Donosimo recept za Lininu azijsku rapsodiju iz "Igre chefova". Lina je pripremala Bami goreng s kozicama.
Sastojci:
- Repovi kozica
- Rižini rezanci – 1 paket (preporučeni široki rižini rezanci)
- Kupus – pola glavice
- Mrkva – 2 komada
- Luk – 1 komad
- Češnjak – 4 češnja
- Mladi luk – 1 komad
- Jaja – 3 komada
- Soy sauce
- Kečap Manis
- Oyster sauce
- Ketchup
- Senf
- Hot Chilli sauce po izboru
- Dimljena crvena paprika
- Češnjak u granulama
- Bijeli papar
- Sol
- Korijandar
- Mješavina začina po izboru
- Suncokretovo ulje
- Brašno
Postupak:
- Smrznute repove kozica stavimo u mlaku vodu da se odleđuju. Za to vrijeme pripremamo tekuću i suhu smjesu za prženje kozica. Za tekuću smjesu u zdjelici pomiješamo 2 jaja, žlicu senfa i 2 žlice Hot Chilli umaka prema izboru. Za suhu smjesu u posudi s poklopcem pomiješamo 5 žlica brašna, 2 žlice dimljene crvene paprike, 1 žlicu češnjaka u granulama, žlicu mješavine začina po izboru i sol.
- Pripremamo umak za wok. U zdjelici umiješamo Soy sauce, Kečap Manis (slatki sojin umak), Oyster sauce i ketchup. Omjer je otprilike: 4 žlice Soy saucea, 2 žlice Kečap Manisa, 4 velike žlice ketchupa, 1 i pol žlica Oyster saucea. No točne količine puno ovise o količini rezanaca i povrća koje imate u woku.
- Radimo pripremu povrća. Mrkve, luk i češnjak ogulimo. Mrkve, luk i svježi kupus tanko režemo tehnikom julienne, a češnjak na tanke krugove.
- U wok tavu nalijevamo ulje tako da prekrije dno. Redom ubacujemo narezano povrće: prvo luk, onda mrkvu, malo kasnije kupus, i naposljetku češnjak. Kada je sve povrće gotovo, u wok nalijevamo pripremljeni umak za wok i dodajemo suhe začine: sol, češnjak u granulama, korijandar, mješavinu začina po izboru.
- Istovremeno pripremamo i repove kozica. Kozice dobro osušimo papirnatim ubrusom, zatim ubacimo desetak komada kozica u mokru smjesu. Vilicom vadimo mokre kozice, stavljamo u zdjelu s poklopcem sa suhom smjesom i snažno protresemo da se dobro oblože. U lonac ulijemo ulje otprilike tri prsta visine te pržimo kozice do zlatne boje.
- Rižine rezance pripremamo prema uputama na pakiranju. Najvjerojatnije će ih biti potrebno natopiti u vrućoj vodi na nekoliko minuta. Gotove rezance ocijedimo, dodajemo u wok i pomiješamo s gotovim povrćem.
- Pripremamo jaje i mladi luk za garnish (dodatak za dekoraciju). Jaje istučemo vilicom u zdjelici i ispečemo tanko poput palačinke. Zarolamo ga u rolicu i narežemo na tanke trakice. Mladi luk narežemo na tanke kružiće.
- Za kraj, serviranje. Na tanjur prvo stavimo tjesteninu s povrćem, zatim pržene kozice, te sve posipamo s trakicama pečenog jaja i mladim lukom. Uživajte!
