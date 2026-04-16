Večeras za fantastičnu ekipu kuha Ivana: 'Očarala me, na istoj smo frekvenciji'

Odličan zagorski tjedan 'Večere za 5' u kojem uživa i ekipa i gledatelji primiče se kraju. Ipak, prije posljednje večere i kraja tjedna za ekipu će kuhati voditeljica trgovine Ivana u Humu na Sutli. Ova 46-godišnja u slobodno vrijeme voli provoditi vrijeme u prirodi i štrikati.

„Ja bih sebe opisala kao smušenu osobu. Uvijek kasnim, uvijek žurim, to i moji klinci znaju, to je tako“, iskreno kaže Ivana, a za sudjelovanje u showu dodaje: „U 'Večeru za 5' sam se prijavila prvenstveno zbog novog životnog iskustva, druženja - pogotovo jer gospođu Biserku i gospođu Đurđicu poznajem od prije i da malo izgradim svoje samopouzdanja i lakše prihvatim kritiku jer nitko zapravo nije savršen niti bi trebao biti.“

Ivana se ostalim članovima ekipe svidjela pa za nju Biserka kaže: „Jako je vedra, vesela i optimistična osoba“, a Đurđica dodaje: „Očarala me. Prisna je i baš sam se uz nju našla i na istoj smo frekvenciji.“

Za svoju večeru današnja domaćica kaže: „Sigurno ću nešto zeznuti i nešto neće biti dobro, nešto ću zaboraviti staviti na stol.“ Đurđica je sigurna da će sve dobro proći: „Mislim da uopće neće imati tremu. Ona je takvog zanimanja da radi s ljudima, a čovjek koji je u komunikaciji s ljudima cijeli dan ne može imati tremu, pogotovo sad kad nas već poznaje“, dok će Biserka ipak zaključiti: „Ne postoji takva osoba koja ne osjeća tremu i malo stresa kad nešto radi, pogotovo kad to ne radi svaki dan.“

Sastojci koje će Ivana uključiti u večeru su jaja, vrganji, grožđice, raca, mlinci, sir i vrhnje. „Vrganje ne jedem, jaja jedem, ali ne smijem jesti radi žuči“, komentirat će Danica, a Ivan dodati: „Sastojci su lijepi i mogla bi biti ova večera super!“

