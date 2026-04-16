PODIJELIO DOJMOVE /

Garcia se sastao s novim sportskim direktorom: 'Razgovarali smo 50 minuta'

Garcia se sastao s novim sportskim direktorom: 'Razgovarali smo 50 minuta'
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Gonzalo Garcia izašao pred novinare uoči gostovanja Hajduka kod Slaven Belupa

16.4.2026.
14:18
M.G.
Ivo Cagalj/PIXSELL
Treer Hajduka Gonzalo Garcia najavio je utakmicu svoje ekipe protiv Slaven Belupa u Koprivnici u nedjelju (17.45) u 30. kolu SHNL-a.

Nakon turbulentnog razdoblja na Poljudu su se posložile stvari. Bijeli su u nizu od četiri pobjede, Marko Livaja je opet u pravoj formi i predstavili su novog sportskog direktora Roberta Grafa.

Na početku konferencije Garcia je otkrio kakvo je stanje u svlačionici.

"Imamo ozlijeđenog Dialla, Šegu koji je dobio udarac u rebra, ne osjeća se skroz dobro. Sigur ima manjih problema s umorom, ne želimo ga riskirati. Plus još i nema Hodaka. Almena je prošli i ovaj tjedan trenirao s nama. Putovat će s nama na utakmicu", rekao je pa opisao susret s Grafom, novim sportskim direktorom:

"Dobre su impresije. Razgovarali smo 50 minuta. Stekao sam dobar dojam, izgleda mi kao normalna i organizirana osoba koja želi raditi i željan je pomoći. Spreman je na suradnju, to je najvažnije."

U prošloj utakmici Slaven Belupo je zaustavio Hajduk, a sada Bijeli na njihovom terenu love petu pobjedu u nizu.

"Pritisak uvijek postoji, ali ne zbog toga. Bilo bi lijepo doći do pete pobjede zaredom. Zadnji put je ondje bila teška utakmica. Oni dobro stišću, organizirani su, agresivni i zato su na ljestvici tu gdje jesu. Energija u momčadi trebala bi biti dobra. Obje momčadi pune su mladih igrača, kod njih je kombinacija talenta i iskustva, a uvijek su kompetitivni", poručio je Garcia.

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Brdek: 'Bio sam prvak Hrvatske, ovo je najbolji put...'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
