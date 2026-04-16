Kultni napadač Hajduka presudio: 'Beljo zaslužuje poziv za Svjetsko prvenstvo'

Preostala su još 62 dana do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu i cijela nacija ima velika očekivanja od Vatrenih, koji su na posljednja dva Mundijala osvojili srebro (2018. godine) pa broncu (2022. godine). O nastupu naših nogometaša, očekivanja i tome treba li izbornik Zlatko Dalić na SP voditi Diona Drenu Belju popričali smo s legendarnim napadačem Hajduka Tomislavom Bušićem.

Bušić je bivši hrvatski U21 reprezentativac koji je bio najbolji strijelac Hajduka u sezoni 2004./2005., posljednjoj u kojoj su Bijeli osvojili naslov prvaka Hrvatske.

Hrvatska je na SP-u smještena u skupini s reprezentacijama Engleske, Paname i Gane, skupine za koju svi očekuju da će proći.

"Mi uvijek imamo najveća očekivanja od naše reprezentacije. Na posljednja dva svjetska prvenstva smo bili u samom vrhu i ja sam uvjeren da ćemo proći grupu i onda kada prođemo grupu, onda smo uvijek opasni", rekao je na početku.

Hrvatska je u sklopu priprema za SP na američkom tlu odigrala dvije prijateljske utakmice, u kojima je prvo pobijedila Kolumbiju pa izgubila od Brazila, a u tim susretima na sjajan se način predstavio 19-godišnji branič Luka Vušković, koji briljira ove sezone u dresu njemačkog HSV-a i sada je dokazao da Hrvatska u njemu ima igrača koji može biti jako važan dio reprezentacije. Ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, na SP će ga Dalić voditi, a ne bi čudilo ni da upadne u prvih 11.

"Momak igra odlično i za reprezentaciju i u klubu i ako ovako nastavi i bude u ovakvoj formi, mislim da nema razloga da čak i ne počne u prvih 11. On se dokazao i stvarno ga je lijepo gledati da tako zrelo igra sa svojih 19 godina. Mi imamo dva stopera budućnosti koje ćemo imati narednih deset, petnaest godina u njemu i Gvardiolu. Vušković je takva glava, kao da mu je trideset godina, a ne devetnaest", prokomentirao je.

Potom se Bušić osvrnuo na Belju, koji ove sezone briljira u dresu Dinama. Prvi je strijelac lige s 25 golova i s obzirom na to u kakvoj je fori, ne bi čudilo da do kraja sezone premaši brojku od 30 postignutih pogodaka. Definitivno se dokazao, ali nije sigurno hoće li ga Dalić voditi na Svjetsko prvenstvo.

"Ne treba niti HNL podcjenjivati. Momak zabije toliko golova tako da ono... Po svemu on zaslužuje. Nije lako zabiti gol ni na treningu, a kamoli na utakmici po dva, tri komada. Je, Dinamo je dominantan, ali treba to pospremiti. On je jedna devetka, onaj 'target man' kojemu mu treba donijeti šansu i on će to pospremiti. Nije sad da će raditi pressing kao Budimir ili Matanović i Musa, koji su sva trojica meni slični. Beljo je malo drugačiji, on je baš onaj 'killer'. Trenutačno zaslužuje, sad je na izborniku. Ima slatke brige, ima četiri napadača, a tu je i Kramarić. Bit će teško izabrati", rekao je Bušić i dodao:

"Teško je izabrati, netko će ispaštati. Beljo zaslužuje, Kramarić je tu i Musa isto tako. Stvarno je teško. Izbornik će imati velikih problema."

Daliću će definitivno biti teško izabrati, ali ako se Bušića pita - jedan od napadača na Mundijalu bi definitivno trebao biti Beljo.

"Momak zaslužuje poziv, iskreno zaslužuje jer on zabija. Ne mogu ni popratiti koliko je zabio jer svaku utakmica daje dva tri nova gola. Ako ovako nastavi moguće je i da sruši Eduardov rekord (34 gola u jednoj sezoni op.a.) i onda momak zaslužuje. Mlad je dokazao se ove sezone i svakako zaslužuje da bude na Svjetskom prvenstvu", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike se vraća na 'Katedralu brzine'