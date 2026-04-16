Perez prelomio: Arbeloa je bivši, evo tko stiže na klupu Reala

Nogometaši Real Madrida ispali su iz Lige prvaka nakon što je od njih s ukupnih 6:4 iz dvije utakmice u četvrtfinalu bio bolji Bayern,a taj poraz izazvao je veliku promjenu u Kraljevskom klubu.

Španjolski mediji pišu da je sada jasno da Alvaro Arbeloa neće biti trener u sljedećoj sezoni i navode imena njegovih mogućih nasljednika.

Glavni favorit za je slavni Nijemac Jurgen Klopp, koji je posljednji trenerski angažman imao u Liverpoolu kojega je napustio 2024. i nakon toga je preuzeo funkciju "globalnog voditelja nogometa" u Red Bullu gdje nadzire razvoj njihovih klubova poput Leipziga i Salzburga.

U prošlosti je govorio da se ne namjerava vratiti trenerskom poslu, ali su se pojavile informacija da bi ga poziv iz Madrida mogao natjerati da se predomisli.

Drugi kandidat je sadašnji francuski izbornik Didier Deschamps koji napušta Tricolore nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva i spreman se vratiti klupskom nogometu te se vjeruje da ne bi odbio poziv iz Madrida.

Posljednji ozbiljni kandidat je Mauricio Pochettino, sadašnji izbornik reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, koji se posljednjih godina često spominjao kao mogući trener Reala i predsjednik kluba Florentino Perez o njemu ima jako visoko mišljenje.

Tko god dođe na klupu imat će imperativ brzog osvajanja nekog trofeja jer u ovoj, ali i prošloj, nisu ništa osvojili.

