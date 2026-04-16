FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EPILOG ISPADANJA IZ LP /

EPILOG ISPADANJA IZ LP

Perez prelomio: Arbeloa je bivši, evo tko stiže na klupu Reala
×
Foto: Alter Photos/Sipa USA/Profimedia

Tri su kandidata za novog trenera Real Madrida

16.4.2026.
9:26
M.G.
Alter Photos/Sipa USA/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Real Madrida ispali su iz Lige prvaka nakon što je od njih s ukupnih 6:4 iz dvije utakmice u četvrtfinalu bio bolji Bayern,a taj poraz izazvao je veliku promjenu u Kraljevskom klubu.

Španjolski mediji pišu da je sada jasno da Alvaro Arbeloa neće biti trener u sljedećoj sezoni i navode imena njegovih mogućih nasljednika.

Glavni favorit za je slavni Nijemac Jurgen Klopp, koji je posljednji trenerski angažman imao u Liverpoolu kojega je napustio 2024. i nakon toga je preuzeo funkciju "globalnog voditelja nogometa" u Red Bullu gdje nadzire razvoj njihovih klubova poput Leipziga i Salzburga

Foto: Alan Martin/imago sportfotodienst/Profimedia

U prošlosti je govorio da se ne namjerava vratiti trenerskom poslu, ali su se pojavile informacija da bi ga poziv iz Madrida mogao natjerati da se predomisli.

Foto: Niyi Fote/imago sportfotodienst/Profimedia

Drugi kandidat je sadašnji francuski izbornik Didier Deschamps koji napušta Tricolore nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva i spreman se vratiti klupskom nogometu te se vjeruje da ne bi odbio poziv iz Madrida.

Foto: Rich von Biberstein/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

Posljednji ozbiljni kandidat je Mauricio Pochettino, sadašnji izbornik reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, koji se posljednjih godina često spominjao kao mogući trener Reala i predsjednik kluba Florentino Perez o njemu ima jako visoko mišljenje.

Tko god dođe na klupu imat će imperativ brzog osvajanja nekog trofeja jer u ovoj, ali i prošloj, nisu ništa osvojili.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike