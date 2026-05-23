Od kineske senzacije do Zagreba: Nevjerojatna priča ikone koja i sa 63 godine ruši granice

Ovako izgleda početak treninga kada se bavite sportom koji volite i to više od pola stoljeća.

Ni Xia Lian ima 63 godine, ali njezin tempo i dalje se ne mijenja. Legendarna stolnotenisačica i danas trenira jednakim žarom kao i na početku svoje karijere, a motivacije joj ne nedostaje.

„Odlučna sam i odgovorna, a još uvijek pobjeđujem. Pokušavam život shvatiti kao izazov i otkriti koji je zapravo ljudski maksimum“, poručila je Ni Xia Lian.

U kinesku reprezentaciju ušla je već sa 16 godina, a samo četiri godine kasnije osvojila je dvije zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu, što i danas smatra jednim od najvećih trenutaka svoje karijere.

„To je nešto doista posebno. Tada stolni tenis još nije bio olimpijski sport pa je naslov svjetske prvakinje bio najveće moguće postignuće. Bio je to trenutak kada mi se ostvario san“, prisjetila se.

Početkom devedesetih godina preselila se iz Kine u Luksemburg, gdje je započela novo poglavlje i u sportu i u privatnom životu. Upravo ondje rodila se i ljubav s njezinim trenerom, Šveđaninom Tommyjem Danielssonom.

A onda je stiglo ono što zvuči gotovo nestvarno, čak šest nastupa na Olimpijskim igrama. Posebno se pamti njezin nastup u Parizu, gdje je ostvarila pobjedu i postala najstarija stolnotenisačica koja je slavila na Olimpijskim igrama.

„Prekrasno je. Nisam mogla ni zamisliti koliko su Olimpijske igre posebne. San svakog sportaša je nastupiti na njima“, rekla je.

Iako više ne živi u Kini, ondje i dalje uživa status velike zvijezde. Na društvenim mrežama prati je milijunska publika, za reklamne kampanje zarađuje desetke tisuća eura, a njezin golemi plakat krasi i šangajsku zračnu luku.

Jednako je obožavana i u Luksemburgu, gdje je smatraju jednom od najvećih sportskih legendi države. Dvaput je proglašena sportašicom godine, a svojim primjerom i danas inspirira brojne generacije.

„Nikada ne smijemo zaboraviti odakle dolazimo, tko nam je pomogao i gdje nam srce pripada. A ako možemo pomoći drugima, to je uvijek nešto prekrasno“, istaknula je.

Njezin sportski put prije osam godina doveo ju je i u Zagreb, gdje i danas trenira i osvaja trofeje.

Dok mnogi u njezinim godinama broje dane do mirovine, Ni Xia Lian broji turnire do sljedećih Olimpijskih igara. Ostale su još dvije godine, a njezina poruka i dalje je jasna, priča još nije gotova.