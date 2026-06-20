Trešnje 4, breskve 5 eura: Ovo su cijene na Dolcu, jedan štand rasprodao sve do 11 sati

Iako je ljetna sezona već počela, ponuda voća na zagrebačkoj tržnici Dolac još uvijek nije u potpunosti bogata.

Lubenice i dinje, koje mnogi povezuju s ljetom, zasad su rijetkost na štandovima, dok se breskve i trešnje mogu pronaći gotovo kod svakog prodavača.

Subotnje prijepodne na Dolcu obilježila je velika gužva, a brojni građani iskoristili su vikend za kupnju svježeg voća i povrća.

Cijene sezonskog voća

Cijene voća razlikuju se od štanda do štanda, a trenutačno se kreću ovako:

nektarine – od 1 euro po kilogramu

domaće breskve – 5 eura po kilogramu

kupine – 5 eura za mjericu

maline – 3 eura za mjericu

trešnje – 4 eura po kilogramu

banane – 1 euro po kilogramu

Najjeftiniji štand rasprodao robu do 11 sati

Na štandu koji je nudio najniže cijene gotovo je sva roba bila rasprodana već do 11 sati.

Kupci su ondje mogli pronaći gospinu travu za 1 euro, višnje po 2 eura, crni ribiz po 2,5 eura te domaće marelice po 5 eura.

Unatoč nešto skromnijoj ponudi tipičnog ljetnog voća, interes kupaca na Dolcu i ove je subote bio velik.

Ponudu voća na zagrebačkom Dolcu pogledajte u fotogaleriji