Ako vam je voće skupo, uberite ga sami! Znate li koliko koštaju jagode izravno s polja?

SJAJNA PRILIKA /

Sve se više priča o pojavi "samobranja" voća. U vrijeme visokih cijena sve je više ponuda da voćke dođete brati sami po prihvatljivijoj cijeni.

Ema i Borna jutros su se s mamom uputili na imanje jagoda. Na imanje obitelji Kovačević svi su pozvani doći brati jagode.

"Čuli smo jako puno pohvala, imaju i parkić za djecu pa nam je bilo zgodno za njih i jagode su naravno domaće i fino pa zašto ne. Klinci su oduševljeni, evo ne znam koliko su ih pojeli, koliko su ih nabrali, uglavnom sve u svemu palac gore za njih", kaže Martina Lugarić iz Zagreba.

Fine i slatke jagode po cijeni od 5 eura za kilogram možete doći sami ubrati izravno s polja. U berbi jagoda bila je Mia Franceković, više doznajte u prilogu.