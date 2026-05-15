Pogledajte pogotke u utakmici koja je Varaždinu donijela Europu, a Vukovar vratila u drugi rang

35. KOLO SHNL-A /

U prvom susretu 35. kola SuperSport HNL-a Varaždin je na gostovanju u Osijeku slavio 0-2 protiv Vukovara. Iako su nominalni domaćini dvaput zabili pogodak u prvom poluvremenu, on je oba puta bio poništen, što je David Puclin iskoristio u prvoj minuti nadoknade i doveo Varaždin u vodstvo.

Do kraja susreta gosti su zabili i u trećoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena kada se u strijelce upisao Stipe Jurić, koji je tako potvrdio plasman Varaždina među četiri najbolje ekipe u SHNL-u, ali i potvrdio ispadanje Vukovara u Prvu NL. Poništene pogotke Lovra Banovca, kao i pogotke Puclina i Jurića, pogledajte u videu na vrhu teksta.

