Modri sezonu zatvaraju bez cijelog kostura momčadi?

Dinamo je 2-0 pobjedom protiv Rijeke na Opus Areni osvojio duplu krunu i tako dodatno uljepšao uspješnu sezonu. Modrima su ostale još samo dvije utakmice do kraja natjecateljske godine, a u njih će ući znatno oslabljeni.

Naime, prema pisanju Sportskih novosti, Dinamo će protiv Slaven Belupa i Lokomotive igrati bez sedmorice vrlo bitnih igrača. Taj portal piše kako će Plavi sezonu zaključiti bez kapetana Josipa Mišića, dokapetana Mihe Zajca i Scotta McKenne, te Luke Stojkovića, Arbera Hoxhe, Sergija Domingueza i Brune Gode, kao i potencijalno Dominika Livakovića, koji sam može odlučiti hoće li prihvatiti duži odmor.

Navedeni će igrači imati priliku za odmor, a na Maksimir bi se trebali vratiti 22. svibnja kako bi 23. pred navijačima proslavili duplu krunu. Među njima nema Diona Drene Belje, koji je još pet pogodaka udaljen od prestizanja Eduarda na ljestvici najboljih strijelaca u povijesti jedne sezone HNL-a.

Ako se ova informacija pokaže točnom, to će značiti da će Marko Zebić, Sven Šunta i ostatak mladih snaga vjerojatno imati značajnu minutažu u posljednje dvije utakmice sezone.

