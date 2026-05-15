Kaos na derbiju skupo će platiti: HNS brutalno udario Dinamo i Hajduk nakon nereda na Maksimiru

Nakon burnog derbija Dinama i Hajduka, utakmice koju su obilježili brojni incidenti na tribinama i oko stadiona, stigle su i prve ozbiljne sankcije. Događaji s Maksimira danima su bili glavna tema hrvatske i regionalne sportske javnosti, a posebnu pozornost izazvali su sukobi navijačkih skupina, korištenje velike količine pirotehnike te incidenti povezani s diskriminatornim ponašanjem.

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige sada je donio službene odluke o kaznama za utakmice 34. kola SHNL-a, a najveći teret snosit će upravo Dinamo i Hajduk, koji su zbog ponašanja svojih navijača kažnjeni visokim novčanim iznosima.

Kako je objavljeno na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza, klubovi su zaprimili detaljna obrazloženja svih kazni, a pregled sankcija objavljen je prema kategorijama prekršaja, u skladu s praksom UEFA-e.

Dinamo je kažnjen s ukupno 55 tisuća eura. Zbog upotrebe pirotehnike izrečena mu je kazna od 45 tisuća eura prema članku 66. Disciplinskog pravilnika, dok je dodatnih 10 tisuća eura određeno zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije prema članku 87.

Ni Hajduk nije prošao puno bolje. Splitski klub kažnjen je ukupnim iznosom od 50 tisuća eura. Zbog pirotehnike je dobio kaznu od 40 tisuća eura, a dodatnih 10 tisuća eura izrečeno je zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača.

Derbi odigran 9. svibnja tako će ostati upamćen ne samo po događajima na travnjaku, nego i po ozbiljnim incidentima na tribinama koji su oba kluba skupo stajali.