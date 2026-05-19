Iz Amerike se doselila u Slano: 'Partner me zaprosio na dubrovačkim zidinama'

Ponekad jedan trenutak, odluka ili susret promijeni cijeli životni put, a upravo se to dogodilo 36-godišnjoj Luni Lucreziji McCormick iz Houstona u Texasu. Amerikanka sicilijanskih korijena je nakon godina provedenih u američkoj vojsci i zrakoplovnoj industriji život nastavila u Slanom kraj Dubrovnika sa suprugom, gdje se danas bavi pisanjem znanstvenofantastičnih romana.

Njihov dolazak u Hrvatsku 2023. godine započeo je kao kratki rođendanski odmor, a upravo taj boravak postao je prekretnica u njihovom životu. Ono što mnogi mogu vidjeti samo u filmovima, Luna je doživjela kada ju je partner zaprosio na najljepšoj povijesnoj lokaciji u Dubrovniku. Toliko im se svidio jug Hrvatske da su spakirali cijeli život u četiri kofera i doselili se u Slano. Danas ovdje žive već dvije godine i ne žele se više vratiti u Ameriku.

Luna Lucrezia McCormick ispričala je za Net.hr svoju posebnu ljubavnu priču koja će je zauvijek vezati za Dubrovnik, kako su se suprug i ona prilagodili načinu života u Hrvatskoj i što ih se najviše dojmilo, ali i kako su ih Hrvati prihvatili.

Foto: Privatna arhiva

Amerikanka talijanskih korijena

Lunin životni put povezuje dvije strane Atlantika i obiteljsku priču koja spaja generacije. Amerikanka iz Houstona po podrijetlu je Sicilijanka, ali kaže kako nitko iz njezine obitelji ne živi u Italiji još od kada je njezin pradjed početkom Drugog svjetskog rata emigrirao u Sjedinjene Američke Države.

Iza nje su dvije zahtjevne karijere, a danas živi znatno mirnijim i sporijim ritmom. "Suprug i ja smo umirovljeni pripadnici oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, odnosno američke kopnene vojske (U.S. Army). Također sam pet godina radila kao stjuardesa u zrakoplovnoj industriji. Trenutačno se bavim pisanjem romana te sam prošle godine objavila svoju prvu knjigu What happens next. Riječ je o fantasy i znanstvenofantastičnom romanu koji istražuje koncept zagrobnog života izvan uobičajenih okvira neba, pakla i čistilišta, a u planu je i niz nastavaka", započinje.

Luna Lucrezia autorica je dviju pjesama koje je napisala i skladala, a u kojima izražava svoju povezanost sa Slanim te dojmove i ljepotu posjeta Dubrovniku. Kroz svoj glazbeni izričaj nastoji prenijeti osobna iskustva i emocije vezane uz mjesta koja su je nadahnula, spajajući ljubav prema prirodi, lokalnoj kulturi i putovanjima u jedinstvenu umjetničku cjelinu.

Foto: Privatna arhiva

Prosidba u Dubrovniku

Bračni par trenutačno živi u Slanom, malom mjestu kod Dubrovnika, gdje su se službeno preselili u kolovozu 2024. godine s četiri kovčega i zlatnim retriverom. Razlog njihova preseljenja je zaista poseban. Taj trenutak će zauvijek pamtiti.

"U listopadu 2023. moj tadašnji partner, sadašnji suprug, i ja došli smo u Dubrovnik na deset dana povodom njegovog rođendana. Trećeg dana obilazili smo gradske zidine u Dubrovniku kada je kleknuo i zaprosio me. Do petog dana već su me obuzele emocije, osjećala sam toliku sreću i mir da sam zaplakala jer mi je ovo mjesto bilo toliko nevjerojatno lijepo, spokojno i uz more sam se prvi put uistinu osjećala kao kod kuće. Nisam željela otići, a pokazalo se da je taj osjećaj bio obostran", prisjeća se ova Amerikanka.

Foto: Privatna arhiva

Preseljenje u Hrvatsku

"Naš iznimno susretljiv domaćin pristao je s nama sjesti u kafić, gdje smo ga pitali uobičajena pitanja o svakodnevnom životu – od sigurnosti i poreza do mogućih problema poput kriminala i beskućništva te onoga što ga brine kada razmišlja o budućnosti svoje djece. Njegovi odgovori bili su iznenađujući – nije imao nikakve pritužbe, upozorenja ni ozbiljnije brige. Iskreno rečeno, ostali smo zatečeni. Upravo tada postalo nam je jasno da se osjećaj koji smo imali tijekom boravka u potpunosti poklapa s onim što želimo za svoju budućnost. Od tog trenutka počeli smo razmišljati o preseljenju kao stvarnoj mogućnosti", dodaje Luna.

Potraga za domom u Hrvatskoj spojila ih je s ljudima koji su im cijelo iskustvo preseljenja učinili puno jednostavnijim. Zadovoljni su agentom, koji im je pokazao nekretninu na području Slanog. "Vlasnik stana cijelu je zgradu još u mladosti gradio zajedno s grupom prijatelja koji i danas žive u susjedstvu, a s kojima smo u međuvremenu razvili vrlo dobre odnose. Nakon dogovora i pregovora postali smo vlasnici prekrasnog stana udaljenog svega 60-ak metara od mora", navodi.

Nakon što su odlučili ostati u Hrvatskoj, počeli su polako upoznavati različite dijelove zemlje i način života koji ih je ovdje privukao. Kažu kako ih najviše privlače manja mjesta i mirnija atmosfera, daleko od užurbanosti velikih gradova.

"Posjetili smo Split, no budući da smo napustili SAD kako bismo izbjegli velike gradove, taj nam se dio nije u potpunosti svidio. S druge strane, oduševio nas je Brist. Planiramo posjetiti nacionalne parkove i slapove Krke, a prijatelj koji studira u Zagrebu pozvao nas je da ga posjetimo i razgledamo grad", kaže Luna.

Prilagodba novom životu za njih ne znači samo preseljenje, nego i svakodnevno upoznavanje jezika i kulture. Upravo zato hrvatski jezik smatraju jednim od najvažnijih koraka prema potpunoj integraciji.

"Još uvijek učimo hrvatski jezik i planiramo ga u potpunosti savladati te polagati ispit za državljanstvo čim steknemo uvjete. Naš učitelj čini proces učenja ugodnim i zanimljivim. Moj suprug govori njemački, francuski i španjolski, ali unatoč tome hrvatski mu predstavlja izazov, no ne odustajemo", napominje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kvaliteta života u Hrvatskoj

Iako su u Hrvatsku stigli iz potpuno drukčijeg okruženja, kažu kako su se vrlo brzo počeli osjećati prihvaćeno. Posebno ih je, ističu, iznenadila toplina i otvorenost ljudi koje su ovdje upoznali. S vremenom su, kaže, počeli primjećivati da ih najviše privlači drukčiji tempo života kojem su se postupno prilagodili.

"Naučili smo u potpunosti usporiti. Ovdje se stvari odvijaju svojim ritmom i završavaju kada je za njih vrijeme, dok je u Americi sve ubrzano i pod pritiskom rokova, ocjena i stalne učinkovitosti. Primjerice, budući da nismo državljani Europske unije (još uvijek), trebalo je osam mjeseci da veleposlanstvo u Zagrebu ovjeri dokument koji nam omogućuje kupnju nekretnine, dok bi u SAD-u takav postupak trajao manje od 30 dana. Najveća razlika zapravo je u strpljenju. U potpunosti smo zadovoljni životom u Hrvatskoj i spremni smo se nositi s administrativnim procesima jer to smatramo malom cijenom za život u ovakvom okruženju. 'Pomalo' je postao dio našeg svakodnevnog načina života i osjećaja koji nas prati svakoga dana", dodaje.

Osjećaj sigurnosti, tvrdi Luna, danas najviše cijene u svakodnevnom životu. "Osjećamo se sigurno u svakom trenutku i nemamo se namjeru vraćati u SAD, gdje, prema našem iskustvu, postoji stalni osjećaj nesigurnosti", tvrdi.

Razliku primjećuju i kada je riječ o odnosu prema poslu i slobodnom vremenu: "Smatramo da je u Hrvatskoj puno zdravija ravnoteža između privatnog i poslovnog života, dok je u Americi često naglasak na pretjeranom radnom tempu i stalnoj dostupnosti", kaže Luna.

Danas im svakodnevicu ispunjavaju male stvari i mirniji životni ritam kojem su se potpuno prilagodili. Najviše vremena provode kod kuće, uz hobije, druženja i svakodnevne rituale koji su im postali najvažniji dio života. "Većinu vremena provodim pišući, uređujući i dekorirajući naš dom, družeći se s iznimnim ženama koje vode dubrovačku podružnicu humanitarne organizacije Women’s Bank International te naravno provodeći vrijeme sa suprugom. Volim kuhati i posjećivati gradove diljem zemlje, ali uživam i u opuštanju na kauču s naša dva psa", ističe.

Troškovi života u Hrvatskoj

Razlike između života u SAD-u i Hrvatskoj najviše primjećuju u svakodnevnim troškovima i načinu života. Upravo te razlike, kažu, najviše utječu na kvalitetu života.

"Sve je ovdje osjetno povoljnije nego u Sjedinjenim Američkim Državama. U Americi mnogi ljudi rade dva do tri posla samo kako bi preživjeli, bez stvarne mogućnosti za kvalitetan život i napredak. Sustav je takav da se troškovi stalno povećavaju, dok se ljudi iscrpljuju radom. Život u Americi u ovom trenutku za mnoge postaje izuzetno težak. Ljudi su čak i do dobi od 80 godina prisiljeni raditi zbog visokih troškova života. Ovdje, međutim, živimo od skromne mirovine i možemo uistinu živjeti punim plućima. Možemo disati, živjeti i staviti obitelj, prijatelje i mentalno zdravlje na prvo mjesto, bez brige hoćemo li morati birati između stanarine i hrane. Život ovdje doživljavamo kao dar i svakodnevno smo zahvalni na njemu", ukazuje Luna.

Uz brojne prednosti, postoje i dijelovi sustava na koje se još uvijek prilagođavaju. Amerikanka priznaje kako joj je zdravstveni sustav zasad najizazovniji: " Trenutačno sam trudna 14 tjedana, termin poroda je 31. listopada, na Noć vještica, i pronalazak ginekologa, posebno ženskog, bio je otežan. Još uvijek učimo hrvatski jezik uz pomoć izvrsnog privatnog učitelja, no ponekad imamo poteškoća u komunikaciji u zdravstvenom sustavu i osjećaju da nas se ozbiljno shvaća. Srećom, oboje smo dobrog zdravlja i rijetko trebamo liječničku pomoć, ali trudnoća i potreba za adekvatnom skrbi predstavljaju određeni izazov."

Foto: Privatna arhiva

Hrvatska kuhinja i tradicije

Jedan od prvih dojmova iz nove sredine bio je vezan uz prehranu i kvalitetu namirnica. Razlike u odnosu na SAD brzo su im postale očite.

"Što se tiče hrane, najviše cijenimo njezinu svježinu. Pekarnice peku sve od nule, tjestenine se rade ručno, a riba i plodovi mora dolaze izravno iz mora, uključujući i poznate kamenice iz Stona. U usporedbi s time, prehrambeni sustav u Americi je, po našem mišljenju, znatno lošije kvalitete. Ovdje je posebno iskustvo kušati pravo meso, pravo voće i povrće s lokalnih tržnica, kao i uživati u proizvodima koje ljudi sami uzgajaju u svojim vrtovima. Vina također odražavaju veliku posvećenost i strast, a posebno cijenimo i tradiciju domaće rakije", iskreno dodaje Luna.

Američki bračni par također, kao i mnogi stranci u Hrvatskoj, nije bio imun na poznatu hrvatsku tradiciju. "Kultura ispijanja kave ovdje nas je posebno oduševila — i to je nešto što bismo izdvojili kao iznimno pozitivno iskustvo", priznaje.

Foto: Privatna arhiva

Razlike Amerikanaca i Hrvata

Razlike između dviju kultura postale su jasne tek kroz svakodnevno iskustvo života u Hrvatskoj. Danas ih promatraju kroz osobnu perspektivu.

"Amerikanci i Hrvati nemaju mnogo zajedničkog, iako smo suprug i ja u tom smislu iznimka. Hrvatska kultura, vrijednosti i način života upravo su ono što smo željeli za sebe. Suprug i ja vrlo smo se lako prilagodili životu u Hrvatskoj jer nam odgovara mirniji tempo i veća usmjerenost na obitelj, prijatelje i kvalitetu svakodnevice, umjesto na stalnu utrku za poslom, novcem i statusom. Vjerujemo da bi posao trebao biti dio života, a ne najvažniji. Ovdje se osjećamo sretno, sigurno i ispunjeno te nemamo namjeru vratiti se u Sjedinjene Američke Države. Iskreno, ne mislimo da Hrvati od Amerikanaca trebaju mnogo toga preuzeti. Jedino što bismo izdvojili kao korisno jest dodatna digitalizacija i pojednostavljenje administrativnih procesa kako bi se rasteretili djelatnici koji svakodnevno rade s velikom količinom papirologije", kaže Luna.

Bračni par je u Hrvatskoj upoznao nekoliko Amerikanaca, no kažu kako mnogi od njih još uvijek nisu u potpunosti prihvatili lokalni način života, dok su se oni u potpunosti integrirali i poručuju: "Želimo živjeti kao Hrvati."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Američki vojnik zaljubio se u Hrvatsku tijekom Domovinskog rata: 'Bio sam u vojsci i letjeli smo preko planina i mora'