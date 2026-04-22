Kolumbijka se zbog ljubavi doselila u Hrvatsku: 'Predložio mi je i pristala sam u sekundi'

Na putovanju koje je trebalo biti tek predah od svakodnevice, ekonomistica Sandra Milena Quebrada Martinez, nije ni slutila da će joj se život potpuno promijeniti. U njezinoj rodnoj Kolumbiji, gdje je godinama gradila karijeru na području ljudskih resursa, jedan večernji izlazak donio je neočekivan susret.

Iako tada nije imala planove vezane za Europu, okolnosti su se počele odvijati u potpuno drugom smjeru. Između razgovora koji su tekli uz pomoć prevoditelja i spontanih pogleda, stvorila se povezanost koju ni jezična barijera nije mogla zaustaviti. Sandra Milena je u Kolumbiji upoznala Hrvata za kojeg se udala i danas sa suprugom živi u Zagrebu, uči hrvatski jezik i podučava španjolski te uživa u sigurnosti i miru koji joj pruža život u Hrvatskoj.

Sandra Milena Quebrada Martinez, koju ste mogli gledati u RTL-ovom kulinarskom showu "Igra chefova", za Net.hr je ispričala svoju gotovo filmsku ljubavnu priču te kako se snašla u Hrvatskoj.

Sudbonosni susret s Hrvatom

Odluka o preseljenju nije bila rezultat dugog planiranja ni poslovne prilike, nego priče koja joj je u potpunosti promijenila životni smjer, a sve je započelo neočekivano u Santa Marti, u Kolumbiji, gdje je bila na putovanju s prijateljima.

"Svi smo bili slobodni i željeli smo uživati. Prve večeri izašli smo u klub i usred zabave sam na terasi primijetila vrlo zgodnog muškarca, koji je djelovao mirno i bio je nasmijan. Učinio mi se zanimljivim. Dok sam plesala s prijateljima, on je sa strane promatrao plesni podij. Pomislila sam da ima djevojku, ali ga nisam mogla prestati gledati - bio je poput magneta. Nekoliko sam puta prošla pokraj njega 'slučajno', no činilo mi se da me uopće ne primjećuje. Nastavila sam plesati dok se nisam umorila i sjela sam, a on je odmah sjeo pokraj mene — u tom trenutku sam se potpuno ukočila. Tada me pitao: 'Govoriš li engleski?' Budući da sam tada znala samo osnove engleskog jezika, rekla sam mu da možemo koristiti prevoditelj na telefonu", započinje.

Iako se nisu u potpunosti sporazumjeli, cijelu su noć proveli razgovarajući. Jezik im nije bio prepreka da se opuste i provedu ugodno vrijeme zajedno. Sandra ga je tijekom večeri upoznala s prijateljima, a on njih sa svojim prijateljem.

"Držali smo se za ruke kao da se oduvijek poznajemo. Na kraju večeri razmijenili smo Instagram profile i brojeve, ali se više nismo vidjeli tijekom putovanja jer smo imali različite ture. On se vratio u svoju zemlju, a ja u svoj grad, ali smo nastavili svakodnevno razgovarati putem WhatsAppa. Pričao mi je o svom životu u Hrvatskoj, a ja njemu o svom u Kolumbiji. Tako sam upoznala zemlju i učinila mi se očaravajućom, posebno zbog sigurnosti i mira, što je za moju kćer i mene jako važno. Dogovorili smo se da će on ponovno doći u Kolumbiju i da ću ga ja posjetiti u Hrvatskoj. Te sam se godine zaljubila u njegovu jednostavnost te mi se posebno svidio njegov odnos prema obitelji i prijateljima. Bojala sam se da naša veza neće uživo funkcionirati nakon što smo proveli samo jednu noć zajedno, ali mi je rekao da ćemo, ako ne uspije, ostati prijatelji", prisjeća se Sandra Milena.

Kada je došao dan ponovnog susreta, Sandrin partner je doputovao s prijateljem, koji im je danas kum, a Sandra ga je čekala u zračnoj luci s kćeri, koja je tada imala 14 godina. "U početku je bilo teško zbog jezika i prevoditelja, ali povezanost je i dalje bila tu. Ponovno smo se rastali, ali nismo željeli vezu na daljinu. Dugo sam bila sama i izgubila sam nadu da ću pronaći nekoga tko će voljeti mene, moju kćer pa čak i moju mačku. I on je bio sam pa mi je predložio da dođem u Hrvatsku… i pristala sam u sekundi", kaže.

Preseljenje u Hrvatsku i promjena posla

Kako preseljenje nikad nije lako, tako je Sandri Mileni teško palo što joj članovi obitelji nisu ovdje, ali sa suprugom planira uskoro u Kolumbiju.

"Iako sam u Kolumbiji imala sve — obitelj, posao i kuću — sanjala sam o stvaranju doma s dobrim čovjekom. Razgovarala sam s kćeri i obitelji te krenula na put s mačkom Sofijom, misleći na riječi koje mi je rekao: 'Volim i tebe i tvoju kćer, tvoju mačku, tvoju obitelj i tvoje prijatelje.' Prije putovanja je počeo učiti španjolski pa smo se po dolasku vrlo dobro sporazumijevali. Nisam pogriješila jer smo izgradili prekrasan dom. Moja svekrva je divna, kao i njegovi prijatelji. Vjenčali smo se u listopadu 2025. godine", objašnjava.

Ekonomistica Sandra Milena provela je osamnaest godina radeći na području ljudskih resursa u Kolumbiji, specijalizirajući se za obračun plaća. I nakon dolaska u Hrvatsku nastavila je raditi na daljinu još devet mjeseci. Ipak, zbog ugovornih okolnosti bila je primorana prekinuti taj angažman i okrenuti novu stranicu. Danas je usmjerena na usavršavanje engleskog jezika, s ciljem da ponovno pronađe posao u struci, ali ovoga puta na međunarodnoj razini.

U međuvremenu svakodnevicu ispunjava raznim aktivnostima koje joj pomažu zadržati ravnotežu i osjećaj ispunjenosti. "Također držim online satove španjolskog i bavim se hobijima: slikam uljanim bojama, vježbam kod kuće i učim pripremati hrvatska jela. Osim toga, volim voziti bicikl i ići u šetnju kad to vrijeme dopušta", dodaje.

Trenutačno živi u Zagrebu sa suprugom i mačkom, koju je dovela iz Kolumbije, a kaže i da su ostali članovi njezine obitelji još uvijek u Kolumbiji: "Čekam da moja kći završi srednju školu kako bi došla ovdje živjeti s nama. Nije mogla doći sa mnom jer sam znala da bi joj prilagodba i učenje jezika bili veliki izazov, a dodatno je situaciju otežavala složenost priznavanja školovanja. Budući da su joj do završetka ostale još samo dvije godine, odlučile smo da je najbolje da ostane u Kolumbiji dok ne privede školovanje kraju."

Zadovoljna kvalitetom života u Hrvatskoj

Sandra Milena ističe da je kvaliteta života u Hrvatskoj izvrsna te da se ovdje osjeća sigurno i uživa u miru, kao i u svakom godišnjem dobu, a najviše voli hladnije vrijeme. "Volim šetati ili voziti bicikl uz rijeku Savu i uživati u prirodi. Također mi se sviđa što mogu izlaziti navečer i osjećati se potpuno sigurno. Zaista sam vrlo zadovoljna. Fascinira me vidjeti djecu kako hodaju ulicom s mobitelima u ruci i osjećaju se potpuno sigurno. U početku mi je bilo vrlo neobično vidjeti kako se samostalno kreću. Moja kći ima 16 godina, u Kolumbiji je i jako me strah kad sama šeta ulicom", iskreno priznaje.

Vrijeme joj prolazi u ispunjavanju vlastitih ciljeva koji se odnose na traženje posla te učenje engleskog i hrvatskog jezika. "Moj suprug radi pa u slobodno vrijeme izlazimo i uživamo ovisno o vremenu. Volimo ići na Medvednicu, voziti bicikl do Jaruna ili Bundeka, ili otići u centar grada na večeru ili pivo. Također uživamo u gradskim događanjima poput Festivala svjetla ili Festivala cvijeća. Smatram da tijekom godine ima mnogo aktivnosti u kojima se može uživati. Za sada sam posjetila Zadar, Rijeku i Samobor, ali nadam se da ću istražiti cijelu Hrvatsku. Obožavam dvorce i prirodu, a ovdje mogu pronaći tu savršenu kombinaciju", kaže.

Visoke cijene najma predstavljaju izazov za mnoge stanovnike pa se velik dio ljudi u Hrvatskoj susreće s poteškoćama u pokrivanju osnovnih životnih troškova, a Sandra Milena nam je napravila usporedbu s Kolumbijom: "Mislim da su cijene najma vrlo visoke, posebno s obzirom na minimalnu plaću. Znam da sve ovisi o gradu, ali u usporedbi s Kolumbijom, vrlo je skupo. Što se tiče troškova života, smatram da je slična situacija kao u Kolumbiji, sve ovisi o mjestima koja posjećujete. Neka su skuplja zbog lokacije, ali općenito mi se čini slično. Ono što mi je u Hrvatskoj vrlo povoljno su odjeća, obuća i kozmetički proizvodi."

Iako su joj neki aspekti zdravstvenog sustava, poput troškova osiguranja, bili iznenađenje, pozitivno ističe njegovu učinkovitost i dostupnost usluga, što joj je u dosadašnjem iskustvu ostavilo dobar dojam. "U Kolumbiji postoji subvencionirani sustav za one koji nemaju mogućnosti plaćanja. Također, ako ste u braku s Kolumbijcem koji radi, možete biti korisnik bez dodatnih troškova. U Hrvatskoj je sustav brži, obiteljski liječnik prati vas kontinuirano, a proces dobivanja pregleda ili terapije je vrlo učinkovit. Koristila sam sustav nekoliko puta i bila sam vrlo zadovoljna. I izdavanje lijekova je brže nego u Kolumbiji. Po kvaliteti, rekla bih da su obje zemlje dobre, barem prema mom dosadašnjem iskustvu", objašnjava.

Hrvatska kuhinja i posebne tradicije

Prilagodba novim životnim navikama nije joj predstavljala veći problem, no određene stvari u početku su joj ipak bile neobične, posebno doručak, za koji kaže da je u Hrvatskoj laganiji nego u Kolumbiji.

"Ručkovi su također drukčiji — nema uvijek riže. Hrana je vrlo kvalitetna i svježa. Posebno volim sarmu i ćevape. Zanimljivo mi je kako se francuska salata jede za blagdane, kao i kod nas. Krvavica me podsjeća na kolumbijsku morcillu. Naučila sam pripremati sarmu i jako je volim. Od pića volim pivo i kuhano vino, dok mi kava iz Kolumbije ipak više odgovara", komentira.

Kolumbijki je pravo iznenađenje bila hrvatska tradicija dugog ispijanja kave, koju je usporedila s rutinom u svojoj zemlji: "U Kolumbiji kavu pijemo brzo, dok je ovdje to vrijeme za opuštanje i druženje. Još se nisam potpuno navikla na to, ali vidim da je to važan dio kulture."

Sličnost Hrvata i Kolumbijaca

Iako u Zagrebu još nije imala priliku upoznati mnogo svojih sunarodnjaka, doznala je sasvim slučajno, tijekom jednog razgovora u trgovini, da ih u gradu ipak ima više nego što je očekivala.

Sandra Milena nam je otkrila i imaju li Hrvati i Kolumbijci nešto zajedničko. "Mislim da smo slični u mnogočemu: veseli, zabavni, pristojni i srdačni. U Kolumbiji smo možda fizički prisniji — volimo se grliti. I jedni i drugi vole druženja i važna nam je obitelj, kao i nogomet. Glavna razlika je tempo života — u Kolumbiji je brži i više usmjeren na posao. Kolumbijci bi mogli naučiti više poštivati pravila i usporiti tempo života. Hrvati bi mogli preuzeti našu kreativnost i optimizam u rješavanju problema", napominje.

"Sviđa mi se kako se ljudi ovdje trude razumjeti vas i pritom su vrlo ljubazni, baš zato se osjećam kao da sam u svojoj zemlji. Jednom sam u trgovini pokušala nešto pitati svojim slabim engleskim, gospođa me nije razumjela, ali mi je gestama nudila razne stvari, što je bilo jako simpatično. Prijatelji mog supruga također su me odlično prihvatili, a neki čak govore španjolski", dodaje.

Kolumbijka Sandra Milena je na kraju poručila: "Hrvatska je prekrasna, sigurna i mirna zemlja. Ljudi su susretljivi, a priroda i otoci su spektakularni. Idealna je i za posjet i za život."

