Portugalku je sudbina spojila s Hrvatom: 'Nismo ni mjesec dana izlazili, već me doveo u Hrvatsku'

Ponekad je dovoljan samo jedan susret da se planovi promijene i život krene u sasvim drugom smjeru. Upravo to se dogodilo Portugalki Irene Martinho (26), koju je put od Portugala, preko Engleske i Nizozemske, na kraju doveo do Hrvatske.

Sve je počelo tijekom studija u Engleskoj, gdje je upoznala Hrvata koji je osvojio njezino srce. Njihova priča bila je puna izazova - selidbe, razdvojenost i život na relaciji između različitih zemalja - postali su pravi test za održavanje veze. Hrvatska im možda nije bila prvi izbor, ali se pokazala kao pravo mjesto za novi početak. Psihologinja Irene danas radi kao savjetnica za osobni razvoj, vodi radionice pisanja dnevnika, a ujedno je i kreatorica sadržaja. Uz sve svoje obaveze posvetila se i edukaciji za instruktoricu joge.

Irene Martinho je za Net.hr ispričala čime ju je osvojio partner, zašto su se odlučili preseliti u Zagreb te kako se prilagodila životu u Hrvatskoj.

Foto: Pola Križevac

Sudbonosni susret s Hrvatom

Irene je odrasla u Portugalu, a kada je navršila 18 godina otišla je u Ujedinjeno Kraljevstvo na studij psihologije i neuroznanosti, gdje je ujedno i upoznala svog partnera Ivana (27) iz Hrvatske.

"Tijekom studija družila sam se s grupom Hrvatica koje su me upoznale s Ivanom. Iako smo pohađali isti studij, nismo se službeno upoznali sve dok nas one nisu povezale. Prošlo je manje od mjesec dana otkako smo počeli izlaziti, a on me već odveo u Hrvatsku. Sjećam se kako sam u avionu pokušavala naučiti nekoliko rečenica na hrvatskom, a po dolasku sam odjednom upoznala cijelu njegovu obitelj", započinje Irene.

"Nakon diplomiranja, Ivan i ja smo zajedno otišli u Nizozemsku na magisterij. Ondje sam studirala pozitivnu psihologiju. Po završetku studija, Ivan se vratio u Hrvatsku, a ja u Portugal pa smo neko vrijeme održavali vezu na daljinu. Kasnije je Ivan dobio posao, a ja sam počela raditi online pa sam zbog fleksibilnosti mogla dolaziti nekoliko tjedana, nakon čega bi se vraćala u Portugal i ondje bila neko vrijeme, sve dok nismo odlučili živjeti zajedno", dodaje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Preseljenje u Hrvatsku s partnerom

U početku su razmatrali povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo, točnije u London, ali su se na kraju odlučili za Hrvatsku zbog nekoliko njima ključnih razloga.

"Imala sam priliku živjeti u četiri različite zemlje, ali nijedan grad se nije činio toliko sigurnim kao Zagreb. Osim toga, ovdje smo blizu prijatelja i obitelji te da smo morali birati između Portugala i Hrvatske, odabrali bismo Hrvatsku zbog uvjeta života. Samo bih voljela da postoji izravni let između Lisabona i Zagreba da mogu češće posjećivati svoju obitelj", dodaje ova psihologinja.

Irene s partnerom Ivanom živi na relaciji Zagreb - Varaždin, a dani su joj ispunjeni kreativnim aktivnostima. Ističe kako većinu rada zasad obavlja online, što joj omogućava da vješto usklađuje obaveze i privatni život, ali uskoro planira i organizirati neka događanja uživo.

"Imala sam priliku istražiti što Hrvatska nudi pa sam tako posjetila Varaždin, Plitvice, Zadar, Dubrovnik, Pulu, Rijeku, Poreč, Opatiju, Vukovar, Osijek, Karlovac, Viroviticu, Novalju… i popis se nastavlja. Zanimljivo, još nisam bila u Splitu, iako je jedan od najposjećenijih gradova", kaže Irene i ističe kako posebno uživa u šetnjama Maksimirom, otkrivanju novih kafića, coworkingu s prijateljima, učenju u knjižnici i odlascima u teretanu. Rado sudjeluje i u sezonskim događanjima u Zagrebu, a među omiljenima joj je Festival svjetla. Naravno, sve dokumentira na svom YouTube kanalu.

Irene se dotakla i jedne zanimljivosti o našim navikama, koja ju je posebno zaintrigirala: "Fascinantno mi je kako Hrvati jednostavno sjednu u auto i odvezu se par sati do druge zemlje. Voziti duže od 2–3 sata u Portugalu je cijeli plan koji zahtijeva pripreme koje traju tjednima. Jednom me dečko odveo na večeru u Sloveniju i to mi je bilo nevjerojatno."

Foto: Pola Križevac

Dobrodošlica u Hrvatskoj i hrvatski jezik

Ono što posebno ističe jest gostoljubivost Hrvata: "Obitelj mog dečka, kao i njegov krug prijatelja, srdačno su me prihvatili, čak i baka, koja ima 78 godina, danas uči nekoliko riječi na engleskom i portugalskom. Vjerojatno nije očekivala da će u ovoj životnoj dobi učiti nove jezike, ali to je lijep podsjetnik da nikad nije kasno za novi početak. U početku smo, dok još nisam znala hrvatski, najviše komunicirali gestama i iskrenom željom da se razumijemo. I njegovi prijatelji bili su iznimno susretljivi, a danas mi čak zahvaljuju jer su uz mene vježbali engleski i pritom znatno napredovali."

Dodaje i kako su ljudi, gdje god dođe, vrlo prijateljski nastrojeni – osobito kada pokušava govoriti hrvatski. Prisjeća se i simpatične situacije kada ju je konobar u njezinu omiljenom zagrebačkom kafiću naučio nekoliko novih fraza. Iako zasad poznaje osnove hrvatskog jezika, Irene ga aktivno uči i svakodnevno usavršava kako bi se lakše komunicirala s ljudima u Hrvatskoj.

"Razumijem ga malo i učim korak po korak. Nije lako savladati hrvatski jezik, ali budući da ovdje živim, važno mi je što bolje naučiti kako bih se mogla povezati s ljudima. Posebno me motiviraju simpatične situacije kada me starije gospođe u Zagrebu zaustave na ulici i spontano započnu razgovor – tada još više poželim razumjeti i sudjelovati u razgovoru. Iako mi je slaganje rečenica još uvijek izazovno, rekli su mi da mi je izgovor dobar, vjerojatno zahvaljujući bogatstvu glasova u portugalskom jeziku. Zanimljivo mi je i kako se isti zvukovi različito zapisuju u portugalskom i hrvatskom – primjerice, moje prezime Martinho (zvuk ‘nho’) ovdje bi se pisalo kao 'njo", napominje.

Foto: Pola Križevac

Troškovi i kvaliteta života u Hrvatskoj

Ova psihologinja kaže kako je odmah primijetila razliku u troškovima života čim je došla u Hrvatsku. Tvrdi kako je najam ovdje puno povoljniji nego u Portugalu, ali ostalo baš i nije.

"Većina mojih prijatelja koji rade u Lisabonu svakodnevno putuje autobusom po sat vremena, ili oni koji žele živjeti u gradu moraju dijeliti stan i raditi dva posla, ali za sve ostalo, Hrvatska je skuplja: trgovine, restorani, namirnice...", dodaje.

Što se tiče javnog prijevoza, često koristi tramvaj jer joj je praktičnije i povoljnije: "Karte za tramvaj su vrlo jeftine. Ponekad autobusom idem za Varaždin, iako češće odemo automobilom jer autobusi voze jako dugo. U Portugalu imamo ekspresne autobuse između gradova, što putovanja čini bržima i učinkovitijima."

Osim prijevoza, Portugalka Irene se osvrnula i na zdravstveni sustav. "Mnogo Hrvata se žali na zdravstveni sustav, ali iskreno, u usporedbi s Portugalom, nemam prigovora. Naravno, nijedan sustav nije savršen, ali do sada sam vrlo zadovoljna hrvatskim. Kad sam zvala hitnu pomoć, čekala sam možda 30 minuta, dok bi u Portugalu ponekad i do 10 sati. Također, fascinantno mi je koliko su lijekovi ovdje jeftini", objašnjava.

Kada podvuče crtu, Irene napominje kako je zadovoljna kvalitetom života u Hrvatskoj. "Prekrasna priroda – planine, jezera i plaže – sporiji tempo života, kvalitetni proizvodi i meso te vrlo, vrlo sigurno okruženje", navodi kao bitne stavke koje je čine sretnom u našoj zemlji.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tradicija ispijanja kave ju je fascinirala

Ono bez čega većina stanovnika Hrvatske ne može zamisliti dan je kava. Kako je psihologinja Irene i sama ljubiteljica ovog napitka, vrlo brzo se prilagodila tradiciji dugog ispijanja kave.

"Jedna od mojih omiljenih stvari u Hrvatskoj je kava. Dok sam živjela u Engleskoj, navikla sam na brzu kavu za van kao brzu dozu energije. U Portugalu pijemo bicu, mali i gorki espresso, obično s dvije-tri kockice šećera, koji se često brzo popije na šanku. Ovdje je iskustvo potpuno drukčije, fascinantno je kako su kafići uvijek puni jer Hrvati vole sjediti i satima uživati u kavi s mlijekom. To je lijepa prilika da se uspori, poveže s ljudima i jednostavno bude prisutan", kaže.

Hrvatska kuhinja je također brzo osvojila ovu Portugalku, a osobito je oduševljavaju lokalni specijaliteti i slastice: "Obožavam tjesteninu s tartufima, to mi je omiljeno jelo kad god posjetim Istru. Također volim fritule s čokoladom, osobito za Advent. Osim toga, jako mi se sviđaju štrukli i naravno bakina purica s mlincima. Naučila me pripremati juhu i palačinke na hrvatski način."

Sličnosti Hrvata i Portugalaca

Iako su Hrvatska i Portugal na različitim krajevima Europe, Irene uočava brojne sličnosti: "Po vrijednostima, religiji i kulturi Portugalci i Hrvati su dosta slični. Jednom sam čak vidjela post u kojem su Portugal nazvali 'časnim Balkanom' – zbog umjetnosti koje odišu nostalgijom, ali i činjenice da se Portugalci i Hrvati mogu sresti po cijelom svijetu, kao i tog sporijeg, mediteranskog načina života. Odrasla sam uz obalu stoga mi je Hrvatska bliska srcu, a glavna razlika je u tome što mi imamo ocean i pješčane plaže, a Hrvatska more i uglavnom stjenovite plaže. Također, običaji i mesna jela u Varaždinu podsjećaju me na sjever Portugala."

S druge strane, razlike između dviju zemalja primjećuje i u svakodnevnim običajima i načinu života: "Hrvati se uglavnom rukuju, osim u slučaju da osobu dobro poznaju, a Portugalci se obično poljube u svaki obraz, osim u profesionalnim situacijama, tada se rukuju."

Irene također navodi što bi to Hrvati mogli naučiti od Portugalaca, i obratno: "Hrvati, pušite manje! To je vjerojatno nešto što najviše ne volim u Hrvatskoj. Portugalcima bih poručila da se fokusiraju na zajednicu. Osobito je inspirativno vidjeti koliko su Hrvati snažni, spremni pomoći i poštuju jedni druge, posebno u svojoj zajednici."

Za kraj, oduševljenje Hrvatskom Irene ne skriva ni pred prijateljima i članovima obitelji iz Portugala koje redovito poziva da posjete našu zemlju. "Ovdje je prekrasno. Kada nas je posjetio moj brat prošle godine pokazala sam mu Zagreb i Zadar, nakon čega je otišao s noćnim busom u Dubrovnik kako bi se prošetao stazama Game of Thronesa", zaključuje Portugalka Irene.

POGLEDAJTE GALERIJU

